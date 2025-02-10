التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، شباب المطرية منظمي أكبر مائدة إفطار رمضاني، لمناقشة آخر استعداداتهم للتنظيم العام الحالي، والتي تُقام سنويًا بمشاركة واسعة من أهالي المنطقة للمرة الحادية عشر.

وخلال اللقاء، أشاد وزير الشباب والرياضة بروح المبادرة التي يتمتع بها شباب المطرية، مؤكدًا أن الوزارة ستقدم الدعم الكامل لضمان نجاح الحدث هذا العام، سواء من خلال مشاركة اتحاد الخدمة العامة التطوعية للشباب، واتحاد تنظيم الكيانات الشبابية التابعة للوزارة في عمليات التنظيم والتجهيز، أو من خلال توفير الإمكانيات اللوجستية المطلوبة.

أشرف صبحي يبحث استعدادات شباب المطرية لتنظيم أكبر مائدة إفطار رمضاني

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة ستعمل على تنفيذ عدد من المبادرات في المطرية منها تزيين الأسطح والشوارع، وتنظيم حملات نظافة، وترتيب أماكن استقبال الضيوف، بما يعكس الصورة الحضارية للحدث ويعزز روح العمل الجماعي بين الشباب.

أشرف صبحي يبحث استعدادات شباب المطرية لتنظيم أكبر مائدة إفطار رمضاني

وأكد "صبحي" أن الوزارة حريصة على احتضان ودعم الأفكار الشبابية التطوعية التي تخدم المجتمع، مشددًا على أهمية تعزيز دور الشباب في نشر القيم الإيجابية وترسيخ مفهوم الترابط المجتمعي من خلال مثل هذه الفعاليات.

أشرف صبحي يبحث استعدادات شباب المطرية لتنظيم أكبر مائدة إفطار رمضاني

ومن جهتهم، عبر شباب المطرية عن سعادتهم بهذا اللقاء، مؤكدين أن دعم وزارة الشباب والرياضة يمثل دافعًا كبيرًا لهم لمواصلة جهودهم في تنظيم الإفطار السنوي بصورة أكثر تميزًا هذا العام، مستعرضين خطتهم لتوسيع نطاق المشاركة، ودعوة مزيد من الشخصيات العامة، والمؤسسات المجتمعية، والمواطنين للمساهمة في إنجاح الحدث.

أشرف صبحي يبحث استعدادات شباب المطرية لتنظيم أكبر مائدة إفطار رمضاني

ويأتي هذا اللقاء في إطار استعدادات وزارة الشباب والرياضة لاستقبال شهر رمضان الكريم، وتشجيع المبادرات الشبابية التي تهدف إلى تعزيز روح العطاء والتعاون بين أفراد المجتمع، انطلاقًا من رؤية الوزارة في دعم الأنشطة الاجتماعية الهادفة.

وزير الرياضة يهنئ عبد الرحمن طلبة ببرونزية الجائزة الكبرى لسلاح الشيش بإيطاليا

فيما هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمن طلبة، لاعب منتخب سلاح الشيش، بعد تحقيقه الميدالية البرونزية ببطولة الجائزة الكبرى المقامة في إيطاليا خلال الفترة ما بين 7 وحتى 9 فبراير الحالي.

أكد وزير الشباب والرياضة أن طلبة قدم أداء كبيرا خلال البطولة، والذي تمكن خلاله من التتويج بالميدالية البرونزية، حيث حقق انجازا بعد تغلبه على المصنف الأول على العالم والحاصل على ذهبيتي أولمبياد طوكيو 2021 وباريس 2024، بنتيجة 15-12.، بالإضافة الى تغلبه على بطل إيطاليا.

عبد الرحمن يحتفل ببرونزية الجائزة الكبرى لسلاح الشيش بإيطاليا

وشدد أشرف صبحي على أن هذا الإنجاز يعكس التطور الكبير الذي يشهده السلاح المصري على الساحة الدولية، بفضل الدعم المستمر للاتحاد المصري للسلاح وبرامج إعداد اللاعبين وفق أحدث النظم التدريبية، مشيرًا إلى أن تفوقه على أبطال عالميين يؤكد قدرة الرياضيين المصريين على المنافسة بقوة في كبرى المحافل الرياضية، ومؤكدا على أن الوزارة مستمرة في تقديم كافة أوجه الدعم للاعبين المتميزين لتحقيق المزيد من الإنجازات ورفع راية مصر في مختلف البطولات.

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