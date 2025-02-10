أبرزهم مخيون وصاصا، الدية والتصالح ينقذان عددا من النجوم وأبنائهم في قضايا القتل الخطأ

تعتبر “الدية” من أصول الشريعة الإسلامية وهي تدفع عوضا عن القتل الخطأ، لأهل القتيل كتعويض مالي، وقبول الدية جائزٌ شرعًا؛ لأنها حق لأهل القتيل، فلهم قبولها أو التنازل عنها أو التصالح على جزء منها.

ودفع الدية لم يكن ببعيد على نجوم الفن الذين تورطوا في حوادث صدم وقتل بالخطأ لعدد من ضحاياهم واضطر بعضهم لدفع الدية لأنفسهم أو لأبنائهم أو السعي للتصالح في حوادث تورطوا فيها وانتهت بوفاة شخص آخر.

وفي السطور القادمة، نرصد أبرز الحالات التي دفع فيها مشاهير ديات لأشخاص آخرين أو سعوا للصلح سواء لحماية أنفسهم أو أبنائهم.

الفنان عبد العزيز مخيون

كان الفنان عبد العزيز مخيون أبرز الفنانين الذين لجأوا إلى دفع الدية حيث أقيمت اليوم الإثنين بقرية القناوية التابعة لمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، جلسة صلح بين عائلتي مخيون ويعقوب دفع خلالها الفنان عبد العزيز مخيون دية القتل الخطأ الذي تسبب فيه نجله بدهسه بسيارته أحد أفراد عائلة يعقوب وإصابة اثنين آخرين بحادث سير على الطريق الزراعي السريع داخل نطاق محافظة البحيرة.

المغني الشعبي عصام صاصا

وارتكب مطرب المهرجانات عصام صاصا في مايو الماضي حادثا أدى إلى مصرع شخص أعلى الطريق الدائري بمنطقة الطالبية، حيث كان عائدًا من إحياء إحدى الحفلات عندما فوجئ بأحد المارة يعبر الطريق، فاصطدم به، ما أدى إلى وفاته على الفور.

وتم القبض على صاصا وإحالته للمحاكمة بتهمة القتل الخطأ، لكنه تمكن من التصالح مع أسرة الضحية أيضا بعد أن دفع الدية أيضا.

الفنان عباس أبو الحسن

وصدم الفنان عباس أبو الحسن في مايو الماضي سيدتين بسيارته على طريق المحور المركزي بمدينة 6 أكتوبر، ما أدى إلى وفاة إحداهما بعد الحادث، وتنازلت أسرتا ضحيتي حادث الدهس بسيارة الفنان عباس أبو الحسن عن الحق المدني وقررتا التصالح معه أمام محكمة أكتوبر.



ابن الفنان أحمد رزق

وتسبب ابن الفنان أحمد رزق في وفاة عامل دليفري بمدينة الشيخ زايد، حيث اصطدم به أثناء قيادته دراجته البخارية.

تم القبض على المتهم، وفيما بعد قضت محكمة جنح أكتوبر، بانقضاء دعوى المتهم فيها نجل الفنان أحمد رزق بالتصالح بعد تنازل أسرة المجني عليه عن الحق المدني، في اتهامه بدهس عامل دليفري داخل كومبوند بمدينة ٦ أكتوبر.

وكشف والد عامل الدليفري، ضحية الحادث، أنه اعتبر نجل الفنان أحمد رزق مثل ابنه، وقرر التنازل.

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