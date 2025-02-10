المتحدة تشوق الجمهور لأبرز مسلسلات رمضان 2025 (فيديو)

شوقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الجمهور لأبرز مسلسلات رمضان 2025.

وطرحت الشركة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك برومو قصيرا لعدد من الأعمال مثل: شهادة معاملة أطفال، وحكيم باشا، وقهوة المحطة، وعقبال عندكوا.

وكتبت الشركة عبر حسابها: استعدوا لدراما رمضان 2025 مع انتاجات الشركة المتحدة! إثارة، دراما، وتشويق بلا حدود! نجومكم في أقوى الأعمال المنتظرة.. استعدوا للمفاجآت.

مسلسلات متنوعة

وتقدم الشركة المتحدة في موسم دراما رمضان 2025 باقة متنوعة ومميزة من الأعمال الدرامية، التي ستعرض عبر شاشاتها، مثل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، وشهادة معاملة أطفال لمحمد هنيدي، وغيرها من الأعمال، وعقبال عنكوا لـ حسن الرداد، وإيمي سمير غانم، وغيرها من المسلسلات.

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