جهاز أكتوبر الجديدة يعلن عن حاجته لوظائف في 5 تخصصات

أعلن جهاز مدينة ٦ اكتوبر الجديدة عن حاجته لعدد من الوظائف الجديدة وتضم عدد( ١٠) مؤهلات عليا (هندسة - تجارة -زراعه - اعلام - مؤهلات أخري ) وذلك بنظام الإثابة الشهريه من حساب مجلس الأمناء



وأشار إلى ان الشروط كالتالي:

- خبرة وحديث التخرج.

ـ الافضلية لساكني مدينة ٦ اكتوبر الجديدة ومن ثم المدن المجاورة.

ـ بالنسبة للمحاسبين إجادة تامه لبرامج الحاسب الالي وبرامج خدمة العملاء.

ـ بالنسبه للمهندسين أجادة برامج اتوكاد والبرامج الهندسيه

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المستندات المطلوبة:-

١ـ أصل شهادة الميلاد.

٢ـ صورة بطاقة الرقم القومي ساريه ( الأصل للاطلاع ).

٣ـ أصل المؤهل الدراسي أو مستخرج منه.

٤ـ عدد( ٦)صورة شخصيه.

يتم قبول الطلبات والمستندات المرفقة بمبني الجهاز بإدارة الشئون الإداريه حتي يوم الاثنين الموافق ١٧ /٢٠٢٥/٢

خلال زيارته العاصمة الغينية "مالابو"، لبحث مجالات التعاون المشترك، تفقد المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع نظيره الاكواتورى كليمنتى فيرييرو فياريانو، وزير الدولة للأشغال العامة والتخطيط العمراني بغينيا الاستوائية، مشروع محطة معالجة مياه تنفذها شركة "مدكور" المصرية.

واستمع الوزير إلى شرح من مسئولى الشركة الذين أكدوا أن إجمالى الطاقة الإنتاجية للمحطة يبلغ 1500 م3 يوميا، ومدة تنفيذها 6 أشهر، ومن المقرر أن يتم تنفيذها فى 6 أشهر.

وعبر الوزير عن سعادته بتوسع الشركات المصرية فى أعمالها بالقارة الافريقية، مشيرا إلى أن الحكومة داعمة دوما لهذا التوجه، الذى يسهم فى توطيد العلاقات مع الأشقاء بالقارة.

ملفات التعاون المشترك بين مصر وغينيا الاستوائية

خلال زيارته الحالية لجمهورية غينيا الاستوائية، عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وكليمنتى فيرييرو فياريانو، وزير الدولة للأشغال العامة والتخطيط العمراني، جلسة مباحثات موسعة، فى العاصمة مالابو، بحضور مسئولى البلدين، والسفير المصرى بمالابو حداد عبدالتواب الجوهرى، لمناقشة عددٍ من ملفات التعاون المشترك بين مصر وغينيا الاستوائية، وتبادل الخبرات.

الاطلاع على التجربة العمرانية المصرية



وفي مستهل اللقاء، شكر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الجانب الاكواتوري على توجيه الدعوة لزيارة مالابو، ودعا كليمنتى فيرييرو فياريانو، وزير الأشغال العامة والتخطيط العمراني لزيارة مصر، مؤكدًا أهمية مشاركة وفود من وزارة الأشغال العامة في غينيا الاستوائية في الفعاليات والمعارض التي تنظمها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية، وكذا الاطلاع على التجربة العمرانية المصرية، مشيرا إلى أنه تم تحديد مساعد المشرف على مكتب الوزير كمسئولة للتواصل مع الجانب الإكواتورى.

وأوضح الوزير أن هناك علاقة وطيدة تربط بين قيادتى البلدين، ومن ثم يجب العمل على تعزيز وتطوير أطر التعاون بين البلدين، خاصة أن وزارتينا لهما دور ومهام واسعة فى التنمية بالبلدين.

وشرح المهندس شريف الشربيني، مهام وزارة الإسكان، والأدوار التى يقوم بها كل قطاع، بدءا من هيئة التخطيط العمرانى، التى لها أدوار واسعة، فى تخطيط المدن، وكذا تحديث المخططات الاستراتيجية، مؤكدا استعدادنا للمساهمة في إنشاء هيئة أو مكتب للتخطيط العمرانى والتصميم المعماري في غينيا الاستوائية، وتوفير الكوادر البشرية لتدريب الأشقاء من غينيا الاستوائية سواء في مالابو أو في القاهرة، على آليات عمل تلك الهيئة واختصاصها، وإرسال خبراء مصريين لفترة يتم الاتفاق عليها إلى مالابو لإنشاء المكتب/الهيئة في غينيا الاستوائية.

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