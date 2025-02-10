رئيس إسكان النواب يكشف عن مهلة للحكومة بشأن مشروع قانون الإيجار القديم

الإيجار القديم، قال النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: إن الحكومة لم تتقدم حتى الآن بمشروع قانون جديد بشأن الإيجار القديم.

طلب الحكومة بشأن حكم الايجار القديم

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: أن الحكومة طلبت مهمة لدراسة حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم، وما نريد تأكيد أنه لا يمكن لمجلس النواب الحالي برئاسة المستشار حنفي الجبالي تجاهل إخراج قانون ينهي الأزمة قبل نهاية دور الانعقاد.



تحرك مجلس النواب بشأن الإيجار القديم

وأكد أنه لو الحكومة لم تتقدم بمشروع قانون حتى بعد عيد الفطر المقبل سنتقدم نحن بمشروع قانون يعالج أزمة الايجار القديم، لأن أحكام المحكمة الدستورية طبقا للدستور ملزمة لكافة مؤسسات الدولة".



مواد قانون الايجار القديم

ولفت:" من المتوقع أن يخرج مشروع قانون الإيجار القديم مكونا من 4 إلي 5 مواد، وسيتم الانتهاء منه خلال جلسة واحدة بمجلس النواب".

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