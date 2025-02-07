وزير الطيران يختتم زيارته الرسمية بلقاء الوزير المفوض البريطاني فى لندن

عقد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني والوفد المرافق له، لقاءً رسميًا مع Mike Kane، الوزير المفوض لشئون الطيران بإدارة أمن النقل البريطاني، وذلك بمقر وزارة الطيران بلندن وبحضور السفير شريف كامل السفير المصري لدى بريطانيا وعدد من أعضاء السفارة البريطانية بالقاهرة.

وزير الطيران يختتم زيارته الرسمية بلندن بلقاء الوزير المفوض البريطاني لشئون الطيران

ويأتي ذلك في ختام زيارته الرسمية للمملكة المتحدة، والتي جاءت بدعوة مشتركة من السفارة البريطانية في القاهرة، وغرفة التجارة المصرية البريطانية (EBCC)، والجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA).

حيث شهد اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال النقل الجوي بين مصر وبريطانيا، والتنسيق المشترك في قضايا أمن وسلامة الطيران، وتطوير البنية التحتية للمطارات، والاستدامة والمبادرات البيئية، كما تناول الاجتماع التحضيرات الخاصة بانعقاد الجمعية العمومية لمجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) والتنسيق بين البلدين بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي مستهل اللقاء، أعرب الدكتور سامح الحفني عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مشيدًا بالعلاقات التاريخية والمتميزة التى تربط بين مصر والمملكة المتحدة في مجال الطيران المدني؛ مؤكدًا على أهمية تعزيز الشراكة بين الجانبين بما يسهم في تحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة، ودعم خطط التطوير المستدامة لقطاع الطيران المدني.

كما أعرب الدكتور سامح الحفني على حرص وزارة الطيران المدني لتعزيز التعاون مع شركائها الدوليين بهدف تبادل الخبرات والاعتماد على أحدث التقنيات التي تسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، وتعزيز كفاءة التشغيل الجوي.

وأشار الحفني إلى أن قطاع الطيران المدني المصري يعمل على تدعيم مكانة مصر كمركز إقليمي للطيران،، من خلال مشروعات التوسع والتطوير التي تواكب النمو المتسارع في حركة الطيران العالمية، فضلًا عن تقديم نموذج رائد يعكس تطلعات القطاع نحو مستقبل أكثر ازدهارًا لهذه الصناعة الهامة.

ومن جانبه أعرب Mike Kane الوزير المفوض لشئون الطيران بإدارة أمن النقل البريطاني عن سعادته بهذا اللقاء الذى يؤكد على عمق العلاقات القوية التي تجمع بين البلدين فى كافة المجالات وعلى الأخص في مجال الطيران المدني، والتي تقوم على التعاون المستمر والتنسيق المشترك لتعزيز أمن وسلامة الطيران وتطوير البنية التحتية للمطارات.

وأشار إلى أن هذا اللقاء يُعد فرصة مثمرة لمناقشة سبل تعزيز الشراكة في مجالات النقل الجوي، والاستدامة البيئية، والتحضيرات الجارية لاجتماع الجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو).

وفي ختام الزيارة أشاد وزير الطيران المدني والوفد المرافق له بأهمية الزيارة وتنوعها بعقد عدة لقاءات ومباحثات مثمرة وبناءة مع الشركات البريطانية أسهمت في تعميق سبل التعاون المشترك لتعزيز أنشطة الطيران المدني، كما قدم الوزير دعوة للجانب البريطاني لزيارة مصر في القريب العاجل وإجراء جولة مماثلة لأنشطة التطوير بقطاع الطيران المدني.

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