القومي للسينما يعرض 3 أفلام ضمن فعاليات السينما المستقلة (صور)

عرض المركز القومي للسينما ثلاثة أفلام ضمن فعاليات نادي السينما المستقلة بالقاهرة، وذلك في إطار حرص وزارة الثقافة على دعم السينمائيين المستقلين.

عروض أفلام نادي السينما المستقلة

وعرض خلال فعاليات النادي الفيلم الروائي القصير "بودعك" إخراج كريم حامد والذي يدور حول متناقضات الحياة العاطفية بين الرجل والمرأة وتغيرها الملحوظ مع العصر الحالى وتتبعات تغير الشخصيات ما بعد الانفصال.

كما عرض خلال فعاليات النادي الفيلم الروائى القصير "لون" اخراج أسامة الهجان، ويناقش فكرة العنصرية والسخرية من لون البشرة من خلال شاب يسبب مضايقات لإحدى الفتيات أصحاب البشرة السمراء، ليكتشف بالنهاية ان الإنسانية ليس لها علاقة بذلك ويكتشف خطأه.

وأخيرًا تم عرض الفيلم الروائى القصير "اتشطر على البردعة" إخراج سليمان حمزة ويناقش معاناة شاب عشريني فلاح يعمل في أرض بأجره ولان الارض تبعد عن منزله بمسافة طويله يمشي الشاب كل يوم ليصل للارض مما يجعل حلمه الوحيد شراء حمار.

وعقب عرض الأفلام، أقيمت ندوة أدارها الناقد السينمائي أحمد عسر حيث تمت مناقشة الأفلام مع الجمهور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.