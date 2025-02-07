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ثقافة وفنون

عرض 3 أفلام بنادي السينما المستقلة بالهناجر غدا

بوستر فيلم، فيتو
بوستر فيلم، فيتو

يقيم المركز القومي للسينما فعاليات نادي السينما المستقلة بالقاهرة، يوم السبت المقبل بمركز الهناجر بدار الأوبرا المصرية، في تمام الساعة السادسة مساءً. 

أفلام نادي السينما المستقلة 

ويعرض خلال فعاليات النادي الفيلم الروائي القصير "بودعك" إخراج كريم حامد.

وتدور فكرة الفيلم حول متناقضات الحياة العاطفية بين الرجل والمرأة وتغيرها الملحوظ مع العصر الحالى وتتبعات تغير الشخصيات ما بعد الانفصال.
كما يعرض الفيلم الروائى القصير "لون" إخراج أسامة الهجان، ويناقش فكرة العنصرية والسخرية من لون البشرة من خلال شاب يسبب مضايقات لإحدى الفتيات أصحاب البشرة السمراء، ليكتشف بالنهاية أن الإنسانية ليس لها علاقة بذلك ويكتشف خطأه.

كما يتم عرض الفيلم الروائى القصير "اتشطر على البردعة" إخراج سليمان حمزة  يناقش معاناة شاب عشريني فلاح يعمل في أرض بأجره ولأن الأرض تبعد عن منزله بمسافة طويلة يمشي الشاب كل يوم ليصل للأرض مما يجعل حلمه الوحيد شراء حمار.

وعقب عرض الأفلام، ستقام ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد عسر لمناقشة الأفلام مع الجمهور.

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المركز القومي للسينما القومي للسينما نادي السينما المستقلة مركز الهناجر الأوبرا
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