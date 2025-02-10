محافظ شمال سيناء: نستقبل المصابين الفلسطينيين في المستشفيات تباعا

قال اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء: "لا يوجد حاليا عراقيل في دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، كما كان يحدث في بداية المرحلة الأولى".

حقيقة عرقلة إسرائيل اتفاق الهدنة في قطاع غزة

وأضاف مجاور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: استقبلنا المصابين الفلسطينيين في المستشفيات تباعا كما هو معد ومخطط، مؤكدًا أنه لا يوجد أي عراقيل تعوق نقل المرضى".

خطة دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

ولفت إلى أن هناك خطة أولويات المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة، من غذاء وملابس وبطاطين وخيام، وفقا لاحتياجات الفلسطينيين هناك.



من جانبه دعا وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى عرض خطة ترامب لتهجير أهل غزة من القطاع على الكابينيت للموافقة عليها بأسرع وقت ممكن.

خطة ترامب لتهجير الغزيين من القطاع



وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، أن سموتريتش أشار في دعوته لسرعة الاستعداد للتحرك في الخطة فور الانتهاء من المرحلة الأولى من صفقة التبادل مع حركة "حماس".

وقالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد، إنه ملتزم بشراء غزة وامتلاكها، مشيرا إلى أنه ربما يعطي أجزاء منها لدول أخرى في الشرق الأوسط لبنائها.

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