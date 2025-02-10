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سياسة

نقيب الصحفيين يكشف رد الحكومة على زيادة بدل التكنولوجيا 30% (فيديو)

خالد البلشي نقيب
خالد البلشي نقيب الصحفيين وعبد المحسن سلامة، فيتو

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين: "بدأنا منذ عامين مشروعات مهمة للنقابة وتقديم مجموعة من الخدمات، وكان لا بد من إعادة الروح للنقابة مجددا وفتح أبوابها للجميع وإعادة الخدمات، وتم إنجاز مجموعة من المشروعات المهمة، وبعضها في حاجة للاستكمال في فترة نقابية جديدة".

 

قضية الحريات وحرية الصحافة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد":"قضية الحريات وحرية الصحافة وإعادة الاعتبار للنقابة والمهنة كانت من القضايا الرئيسية المهمة، قضايا الأوضاع الاقتصادية للصحفيين، وخضنا فيها مفاوضات كبيرة جزء منها تحقق بزيادة بدل التكنولوجيا مرتين خلال العامين الماضيين، ووفرنا أكثر من 630 شقة للصحفيين، وتم إعادة مدينة الصحفيين التي تعطلت لأكثر من 15 عاما للصورة بخطوات تنفيذية على أرض الواقع".

 

زيادة أجور الصحفيين 

وأكد دخلنا في مفاوضات مع كثير من المؤسسات الصحفية لزيادة الأجور وتحسين الأوضاع الاقتصادية للصحفيين، ودخلنا في تفاوض طويل أسفر عن الإفراج عن عدد كبير من الصحفيين المحبوسين ولا يزال الأمر يحتاج إلى جهود كبيرة.

وتابع: عملنا على تجديد العمل النقابي من الداخل، وأمامنا الكثير لنفعله الفترة المقبلة مثل مشروع مدينة الصحفيين وتعيين الصحفيين المؤقتين، وتصفية ملف المحبوسين.

 

ملف زيادة بدل التكنولوجيا

وأوضح أنه رفع شعارا يطالب بأنه لا يمكن أن يكون ملف بدل التدريب والتكنولوجيا سلاحا انتخابيا، لكن كعمل نقابي خضناه وطلبنا من الحكومة زيادة البدل 30% وجاءنا رد رسمي من مجلس الوزراء بالتوجيه بالدراسة وهذه خطوة ستكتمل.

 

منافسة تليق بنقابة الصحفيين

وعن استقباله المرشح لمقعد نقيب الصحفيين الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، علق “البلشي”: "هذه نقابة كبيرة وتستحق انتخابات تليق بها، لذلك كنت حريصا بمجرد وصوله مقر النقابة كنت في استقباله، وإحنا مش في خناقة".

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