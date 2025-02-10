البلشي يستقبل عبدالمحسن سلامة في نقابة الصحفيين ويؤكد على روح المنافسة الشريفة (صور)

استقبل خالد البلشي، نقيب الصحفيين والمرشح على مقعد النقيب في انتخابات التجديد النصفي، منافسه الأبرز عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين الأسبق عند دخوله إلى الدور الثالث بمقر النقابة لاستكمال إجراءات الترشح.

دعوة البلشي لعبد المحسن سلامة في مكتبه

وفي لفتة تعكس الروح الديمقراطية والتنافس الشريف، دعا البلشي منافسه عبدالمحسن سلامة لعقد اجتماع ودي في مكتبه بعد الانتهاء من الإجراءات الرسمية، حيث اقترح احتساء القهوة معًا تأكيدًا على أن الانتخابات النقابية يجب أن تكون منافسة هدفها الأول والأخير هو مصلحة النقابة وخدمة أعضائها.

انتخابات تنافسية شريفة

وأكد خالد البلشي في تصريحاته أن نقابة الصحفيين كانت وستظل نموذجًا في احترام التعددية والتنافس الشريف، وأن الاختلاف في الرؤى لا يعني أبدًا خلافًا شخصيًا، بل هو دليل على حيوية العمل النقابي وسعي الجميع لخدمة زملائنا الصحفيين.

وأضاف: “نحن جميعًا أبناء هذه المهنة العريقة، وما يجمعنا أكثر مما يفرقنا، وهدفنا هو الحفاظ على حقوق الصحفيين، وتحسين أوضاعهم المهنية، وتعزيز دور النقابة في الدفاع عن حرية الصحافة”.

تعزيز العمل المشترك بين المتنافسين

وتأتي هذه الخطوة من البلشي في إطار تعزيز بيئة انتخابية قائمة على الاحترام المتبادل والعمل المشترك من أجل دعم الصحفيين والدفاع عن قضايا المهنة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.