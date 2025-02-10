ناصر منسي يعود لقائمة الزمالك أمام فاركو في الدوري الممتاز

الزمالك، يعود ناصر منسي لقائمة الزمالك في مباراته القادمة أمام فاركو المقرر لها غدا في الدوري الممتاز.

وكان ناصر منسي غاب عن مباراة فريقه الماضية ضد الإسماعيلي في الدوري الممتاز بسبب الإيقاف نتيجة تراكم الإنذارات.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها غدا الثلاثاء على ستاد برج العرب.

موعد مباراة الزمالك وفاركو

تنطلق مباراة الزمالك وفاركو في الدوري الممتاز غدا الثلاثاء في تمام الساعة 4 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفاركو

وتنقل قنوات أون تايم سبورت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع فاركو في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

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