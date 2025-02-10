مصرع شاب سودانى سقط من القطار فى قنا

لقى شاب سوداني الجنسية مصرعه، اليوم الإثنين، إثر سقوطه من القطار على مزلقان سكة حديد قرية الشيخية، مركز قفط، جنوب محافظة قنا.

تفاصيل البلاغ فى قنا

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بمصرع شاب أسفل عجلات القطار في قرية الشيخية مركز قفط.

وبعد الفحص تبين مصرع طاهر.ع.م، يبلغ من العمر 21 عامًا، إثر سقوطه من القطار في قرية الشيخية مركز قفط، تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قفط تحت تصرف الجهات المختصة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.