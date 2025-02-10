الإثنين 10 فبراير 2025
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مصرع شاب سودانى سقط من القطار فى قنا

اسعاف
اسعاف

 لقى شاب سوداني الجنسية مصرعه، اليوم الإثنين، إثر سقوطه من القطار على مزلقان سكة حديد قرية الشيخية، مركز قفط، جنوب محافظة قنا.

 

تفاصيل البلاغ فى قنا

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بمصرع شاب أسفل عجلات القطار في قرية الشيخية مركز قفط.

وبعد الفحص تبين مصرع طاهر.ع.م، يبلغ من العمر 21 عامًا، إثر سقوطه من القطار في قرية الشيخية مركز قفط، تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قفط تحت تصرف الجهات المختصة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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