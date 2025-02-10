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ثقافة وفنون

يضم دويتو مع نجم مصري، تفاصيل ميني ألبوم نيكول سابا

نيكول سابا
نيكول سابا

تعاقدت النجمة نيكول سابا على تقديم «ميني ألبوم» جديد تطلقه خلال الفترة القادمة عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب وجميع منصات الموسيقى المختلفة بعد سلسلة من الأغنيات الناجحة التي أطلقتها على طريقة السينجل خلال الفترة الماضية، والميني ألبوم الجديد من إنتاج المنتج ومنظم الحفلات وليد منصور.

 

ومن المقرر أن يضم الميني ألبوم 4 أغنيات جديدة، منها أغنية جديدة تطلقها على طريقة الدويتو بمشاركة أحد النجوم المصريين تعلن عن اسمه قريبًا، ومن المقرر إطلاق أول أغنية في الألبوم خلال عيد الفطر القادم.

واتفقت نيكول على تصوير فيديو كليب من الأغنيات الجديدة على طريقة الفيديو كليب تبدأ تصويره قريبًا على أن تطلق بالتزامن مع إطلاق أغاني الميني ألبوم، ومن المقرر أن يحتوي الألبوم على مفاجآت من خلال الصناع المشاركين في صناعة الألبوم وطبيعة الأغنيات والشكل الذي تظهر به نيكول سابا.

يأتي الألبوم بالتزامن مع تصوير نيكول سابا مسلسلها الجديد «وتقابل حبيب» المقرر عرضه خلال الموسم الدرامي الرمضاني القادم بمشاركة النجمة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي وخالد سليم وأنوشكا وصلاح عبد الله وعدد كبير من النجوم، ومن المقرر أن تقدم في العمل شخصية «رقية العسكري» وهي شخصية مختلفة عن جميع الشخصيات التي قمتها من قبل.

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