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ثقافة وفنون

وليد منصور يتعاقد مع نيكول سابا على إنتاج ميني ألبوم جديد

وليد منصور ونيكول
وليد منصور ونيكول سابا

تعاقد منظم الحفلات والمنتج وليد منصور مع النجمة نيكول سابا على إنتاج ميني ألبوم جديد، بحيث تتولى شركته مسؤولية إنتاج جميع أغاني الألبوم والفيديو كليبات الخاصة به خلال فترة التعاقد. وقد حدد منصور أول أيام عيد الفطر موعدًا لطرح أولى أغاني الألبوم.

 

وتعيش نيكول سابا حالة من النشاط الفني حاليًا، حيث تشارك في بطولة مسلسل وتقابل حبيب إلى جانب النجوم ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، وخالد سليم، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري. كما تستعد لإحياء عدد من الحفلات الغنائية خلال الفترة المقبلة.

يُذكر أن وليد منصور سبق أن خاض تجربة إنتاج الميني ألبومات، حيث قدّم قبل عامين ألبوم حِتة تانية للنجمة روبي، والذي حقق نجاحًا كبيرًا عند طرحه.

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