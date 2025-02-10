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رياضة

اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات دور الثمانية ونصف نهائي كأس مصر

كأس مصر، فيتو
كأس مصر، فيتو

كأس مصر، أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، جدول مواعيد مباريات دور الـ 8 وقبل نهائي بطولة كأس مصر موسم 2024 / 2025.

وتنطلق مباريات الدور ربع النهائي من مسابقة كأس مصر يومي 11 و12 مارس المقبلين.

موعد مباريان نصف نهائي كأس مصر

أما مباريات الدور نصف النهائي من مسابقة كأس مصر فتنطلق يةمي 14 و15 مارس المقبل

بيراميدز يتأهل لدور ال16 بكأس مصر

تأهل فريق بيراميدز لدور الـ16 من كأس مصر على حساب المنصورة بعد الفوز عليه بثلاثة أهداف دون رد  مباراة الفريقين في كأس مصر.

وسجل مهند إبراهيم مدافع المنصورة هدف بيراميدز بالخطأ في مرماه بالدقيقة 20 من أحداث الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني سجل كل من أوباما ومروان حمدي

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة المنصورة في إطار بطولة كأس مصر.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - طارق علاء - أسامة جلال - كريم حافظ

خط الوسط: مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - صديق إيجولا - رمضان صبحي - يوسف أوباما

خط الهجوم: مروان حمدي

ويتواجد على دكة البدلاء:

شريف إكرامي - محمد حمدي - أحمد سامي - صامويل أومسا - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل - محمد الشيبي - محمود دونجا - مصطفى فتحي.

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