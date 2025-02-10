وزيرة التضامن: حجم الإنفاق علي الحماية الاجتماعية تخطى 630 مليار جنيه

كشفت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، عن تخطي حجم الانفاق علي الحماية الاجتماعية نحو 630 مليار جنيه خلال الفتره الماضية، مشيرة إلي استمرار مصر في تعزيز الحق في الضمان والحمايه الاجتماعيه رغم التحديات غير المسبوقة.

إجتماع لجنة حقوق الانسان

وقالت مرسي، خلال إجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اليوم الأثنين، لاستعراض ما تم إنجازه في مبادرة تكافل وكرامة، إن مصر رغم كل التحديات قادرة وماضية بعزم علي مواصله تقديم العدالة الاجتماعية وتحولات اقتصادية جذريه هامة.

ووصفت وزيرة التضامن الاجتماعي، ما تشهده مصر في ملف العدالة الاجتماعية بالانجاز، منوهه إلي تضاعف حزمة الحماية الاجتماعية عشرات الاضعاف منذ الخمسينات، مما يعد نقله نوعيه في ملف حقوق الانسان.

ونوهت مايا مرسي، إلي أنه جار العمل داخل الوزارة علي إعداد مشروع قانون لتنظيم الرعاية البديلة، علي أن يتم ارساله قريبا إلي البرلمان، مشيرة إلي أن التشريع يعد بالتزامن مع العمل علي انشاء مركز الكفاله الوطني وذلك للعمل علي تلافي كافه المشاكل وتذليلها في القانون الجديد في ضوء الممارسة الفعلية.

واستعرضت الوزيرة مايا مرسي، في كلمتها، شروط استحقاق تكافل وكرامة ومعاير الاقصاء فضلا عن حجم التخارج من الدعم.

فيما شهد اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تقدم عدد من النواب باقتراحات إلي الدكتورة مايا مرسى، وزير التضامن الاجتماعي، بشأن مبادرة تكافل وكرامة.

العدالة الاجتماعية حق لكل مواطن

في بداية الاجتماع قال النائب طارق رضوان، إن العدالة الاجتماعية حق لكل مواطن كما ينص الدستور المصري بأن المجتمع يقوم على التضامن الاجتماعي لتحقيق العدالة الاجتماعية بتوفير سبل التكافل الاجتماعي بالشكل الذي يضمن للمواطن حياة كريمة.

وقد نجحت وزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذه بنحو يراعي تحقيق العدالة الاجتماعية باستهداف الاسر التي تعاني من الفقر والأكثر احتياجا بل شملا جميع فئات المجتمع مثل المرأة والطفل وذوي الإعاقة وكبار السن والشباب وتوفير الدعم المالي المباشر وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية وتقديم المساعدات لذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مبادرة تكافل وكرامة، لها دور كبير، وأن إعداد قانون لها مؤخرا، أمرا جيد، سنقوم بقياس الأثر التشريعي له بهدف حوكمة المبادرة.

فتح صندوق تكافل وكرامة أمام مساعدات المواطنين

وأضاف أبو العلا، الدولة بمفردها لن تتمكن من تلبية كافة احتياجات تكافل وكرامة في ظل التحديات العالمية والداخلية.

واقترح أبو العلا، فتح صندوق تكافل وكرامة أمام مساعدات المواطنين، قائلا، أن المواطن عندما يجد نافذة يثق فيها وجهودها، سوف يشاركون بكثافة.

وأضاف، أيضا أتمنى من وزارة التضامن، اقتراح حوافز تأمينية لأصحاب مشر وعات الاقتصاد الموازى لتشجيعهم علي الانضمام للاقتصاد الرسمى، لاسيما وأن نسبتهم أكثر من ٥٥ في المائة من حجم الاقتصاد.

ومن جانبه أضاف محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان، بأننا في حاجة إلي توضيح فلسفة مشروع تكافل وكرامة، بحيث يكون الهدف خروج الأفراد من منطقة الفقر، وقياس أثر المبادرة علي ذلك.

مشكلات استبعاد البعض من المبادرة

وقال عبد العزيز، أن الفترة الماضية شهدت مشكلات استبعاد البعض من المبادرة، وهو ما يجعل البعض يرى أن البرنامج هدفه التخارج وليس المعاش.

وأشار إلي أهمية إعادة النظر في حرية تكوين الجمعيات الأهلية.

فيما اقترح النائب عبد النعيم حامد، بإنشاء أول نادى لذوى الإعاقة.

وقالت النائبة أمل سلامة، انها سبق وتقدمت بمشروع قانون بشأن الأحوال الشخصية، مضيفة، اتمنى تعاون وزيرة التضامن الاجتماعي في هذا الشأن.

وعقبت الدكتورة مايا مرسى، علي اقتراحات النواب، أن فيما يتعلق بالأثر التشريعى الذى اقترحه النائب أيمن أبو العلا، فهو أمر جيد، وسوف أقوم بدراسة الأمر مع فريق الوزارة، وذلك حنى نكون جاهزين لأى مستجدات والعمل علي حوكمة مبادرة تكافل وكرامة

وفيما يتعلق بالتبرع للمبادرة، أوضحت الباب مفتوح ولكن في بعض الأوقات فقط، مشيدة بدور التحالف الوطنى في ذلك الأمر.

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