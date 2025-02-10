دراما رمضان 2025، مؤلف فهد البطل يكشف لـ "فيتو" مفاجأة عن العمل

قال محمود حمدان مؤلف مسلسل فهد البطل، الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي: إنه يتبقى له ما يقرب من ثلاث حلقات فقط على الانتهاء من كتابة سيناريو العمل.

وأشار في تصريحات خاصة لـ “فيتو” أن الحلقات النهائية لم يعلم أحد عنها شيئا، وسوف تحمل العديد من المفاجآت للجمهور، مشيرًا إلى أنه يتوقع أن يكون العمل الحصان الأسود في السباق الرمضاني.

وأكد أحد العاملين في المسلسل أن الحلقات النهائية سوف تشهد العديد من المفاجآت، ومن أهمها تولي فهد عمودية القرية التي يسكن فيها.

وتشهد أحداث الحلقات الأولى من مسلسل فهد البطل صراعا شديدا بين والد فهد البطل وهي الشخصية التي يقدمها الفنان أحمد العوضي، وشقيقه الذي يلعب دوره الفنان أحمد عبد العزيز على منصب عمدة القرية التي يسكنون فيها.

والمسلسل بطولة كل من أحمد العوضي وميرنا نور الدين وأحمد عبد العزيز ومحمود البزاوي ولوسي وكارولين عزمي ويارا السكري وعصام السقا وصفاء الطوخي وحجاج عبد العظيم وكذلك محسن منصور وحمزة العيلي.

مسلسل فهد البطل

كما يشارك في بطولة المسلسل أحمد ماجد وعايدة رياض وصفوة ومصطفى حشيش وعايدة فهمي ومجدي بدر ومحمد مهران ومحمد صلاح آدم ومحمد أبو داوود ومراد فكري صادق، وهو من إخراج محمد عبدالسلام وتأليف محمود حمدان.

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