أنشيلوتي يعنف رباعي ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الإثنين، أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، عنّف رباعي الفريق بين شوطي مباراة أتلتيكو مدريد الماضية.

ويواجه ريال مدريد نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي، غدا الثلاثاء، في ملحق دوري أبطال أوروبا المؤهل لدور الـ16.

ريال مدريد يقدم شوطا سيئا ضد أتلتيكو مدريد

وقدم ريال مدريد الشوط الأول بصورة متواضعة، تأخر فيه بهدف دون رد، على عكس الشوط الثاني، الذي شهد تحسنًا واضحًا في الأداء وتسجيل هدف التعادل وإهدار أكثر من فرصة.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن أنشيلوتي وجه تحذيرًا للاعبيه الأربعة، جود بيلينجهام وفينيسيوس جونيور ورودريجو وكيليان مبابي، خلال استراحة ما بين الشوطين بضرورة الالتزام بالخطة المتفق عليها مسبقًا، أو سيجري تغييرات فورًا.

وأوضحت الصحيفة، أنه في الشوط الأول، كان هناك خطأ في التمركز من قبل المهاجمين، حيث كان فينيسيوس يبحث عن الكرة في العمق بدلًا من البقاء على الطرف كما طلب منه أنشيلوتي.

وأضافت أن اللاعبين الأربعة التزموا بتعليمات أنشيلوتي في الشوط الثاني، الذي شهد تحسنًا في الأداء، ومحاولات مكثفة على مرمى يان أوبلاك.

ومن المتوقع أن يعتمد أنشيلوتي على نفس الرباعي الهجومي أمام مانشستر سيتي، في محاولة لاستغلال تراجع نتائج الفريق الإنجليزي في الآونة الأخيرة.

ويحل ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا غدًا الثلاثاء على مانشستر سيتي داخل ملعب الاتحاد، في ذهاب الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 50 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن أتلتيكو مدريد الوصيف ونقطتين عن برشلونة في المركز الثالث.

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