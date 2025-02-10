جوارديولا: السيطرة على رباعي هجوم ريال مدريد مهمة مستحيلة

مانشستر سيتي وريال مدريد، أطلق بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، تصريحات مثيرة للجدل قبيل المواجهة المرتقبة بين فريقه وريال مدريد في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها غدًا الثلاثاء على ملعب الاتحاد في مانشستر.

وأكد جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم أن ريال مدريد "في وضع أفضل منا بدون شك"، مشيرًا إلى أن الفريق الملكي يتصدر الدوري الإسباني ببراعة أمام منافسين أقوياء مثل أتلتيكو مدريد وبرشلونة. وقال: "إنهم يتصدرون الدوري الإسباني على أتلتيكو مدريد الذي يقدم موسمًا خياليًا، ويتفوقون على برشلونة الذي أعتبره واحدًا من أفضل الفرق التي شاهدتها في حياتي".

وأضاف جوارديولا أن السيطرة على رباعي هجوم ريال مدريد طوال 180 دقيقة مهمة مستحيلة، لكنه أكد أن فريقه سيحاول تقليل خطورتهم قدر الإمكان. وقال: "من المستحيل السيطرة عليهم طوال المباراتين، لكننا سنعمل على تقليل تأثيرهم. لديهم جودة رائعة، وهذا يجعل اللعب ضدهم صعبًا، لكنني لدي خطة وسنحاول تنفيذها لتحقيق نتيجة جيدة قبل الذهاب إلى سانتياجو برنابيو".

وعن أداء فريقه في دور المجموعات، اعترف جوارديولا بأن مانشستر سيتي لم يقدم أفضل ما لديه، مما أدى إلى مواجهة خصم صعب مثل ريال مدريد. وأوضح: "لعبنا بشكل سيء في دور المجموعات، والنتيجة هي أننا واجهنا ريال مدريد. يجب أن نتقبل أن ما حدث هو نتيجة عملنا، وعلينا أن نتعامل مع هذا التحدي".

وردًا على الانتقادات التي توجه إليه مؤخرًا، قال جوارديولا: "أعلم أن هناك هتافات ضدّي تقول 'ستتم إقالتك'، لكنني هنا بسبب ما حققته في السنوات الأخيرة. لا أعتقد أنني سأُطرد إلى الشارع".

ومن جهة أخرى، نشرت الصفحة الرسمية لريال مدريد صورًا لوصول الفريق إلى مدينة مانشستر استعدادًا للمواجهة، والتي ستشهد مشاركة عمر مرموش، المحترف في صفوف مانشستر سيتي.

قائمة ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي

وأعلن كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، عن قائمة الفريق التي ستواجه مانشستر سيتي، متضمنة أبرز نجوم الفريق الملكي الذين سيحاولون تحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء الإياب في مدريد.

موعد ومكان المباراة

وستقام المباراة غدا الثلاثاء 11 فبراير 2025، على ملعب الاتحاد في مانشستر، حيث تنطلق الصافرة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، والحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة

وستبث المباراة عبر قناة beIN Sports 1، التي تمتلك حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا في المنطقة العربية.

طاقم التحكيم

وأعلن موقع BeFootball أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اختار الحكم الفرنسي كليمان توربان لإدارة المباراة. ويعد توربان من أبرز الحكام في أوروبا، حيث أدار نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2022، ولم يخسر ريال مدريد في أي من المباريات السبع التي أدارها الحكم الفرنسي.

وتُعد هذه المواجهة واحدة من أبرز الصدامات في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، حيث يجمع بين فريقين يمتلكان تاريخًا حافلًا في البطولة، ويتطلعان إلى تحقيق الفوز لتعزيز فرصهما في التتويج باللقب القاري.

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