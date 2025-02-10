الاتحاد المنستيري: أندية فرنسية استهدفت الجفالي ورغبة اللاعب حسمت انضمامه للزمالك

كشف علي البحوري المتحدث باسم نادي الاتحاد المنستيري التونسي، كواليس مفاوضات الزمالك لضم أحمد الجفالي لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية.

أحمد الجفالي لاعب الزمالك الجديد

وقال علي البحوري، خلال تصريحات إذاعية إن مفاوضات الزمالك معنا لضم أحمد الجفالي كانت سريعة وفي 48 ساعة فقط، الصفقة انتهت بسبب رغبة اللاعب.

وتابع المتحدث باسم النادي التونسي: الجفالي لم يكن معروضا للبيع، لكن رغبة اللاعب حسمت الصفقة بشكل سريع، واللاعب كان أساسيا معنا منذ الموسم الماضي ويؤدي بشكل جيد.

وأكمل علي البحوري: كانت هناك عدة اتصالات لضم اللاعب من عدة أندية من بينها أندية أوروبية، لكن العرض الرسمي الوحيد كان من الزمالك.

واكمل المتحدث باسم الاتحاد المنستيري: كانت هناك عروض من بعض الوكلاء بشأن انتقال الجفالي للدوري الفرنسي سواء الدرجة الأولى أو الثانية، لكن العرض الرسمي كان من الزمالك والذي سيكون بوابة اللاعب لأوروبا.

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وتحدث علي البحوري المتحدث باسم نادي الاتحاد المنستيري التونسي، عن مميزات أحمد الجفالي لاعب الزمالك الجديد، والذي سيبدأ مشواره مع الأبيض اليوم الاثنين.

وقال علي البحوري:" أحمد الجفالي لاعب سريع ويمتاز بالتمرير وصناعة الفرص، ويُمكنه اللعب في الجانبين خاصة وأنه مرن مع المدربين".

وتابع البحوري: هناك لاعبين مميزين انتقلوا من نادينا إلى الدوري المصري على رأسهم إلياس الجلاصي، وأتمنى أن يسير الجفالي على نفس نهج لاعبي تونس في مصر وأن يكون الزمالك بوابته للانتقال إلى أوروبا.

وأكمل المتحدث باسم الاتحاد المنستيري: مفاوضات الزمالك معنا لضم الجفالي كانت سريعة جدا وتمكن النادي من إنهاء الصفقة خلال 48 ساعة فقط، وذلك بسبب رغبة اللاعب في الانتقال للقلعة البيضاء.

واختتم علي البحوري: لم تكن هناك عروض من أندية مصرية أخرى، وكانت هناك عروضا ليبية لكن رفضها اللاعب لرغبته في تحقيق طموحاته.

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