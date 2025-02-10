الإثنين 10 فبراير 2025
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سياسة

وزيرالشباب للنواب: تقديم مشروع قانون الرياضة قريبا

وزير الشباب بمجلس
وزير الشباب بمجلس النواب

أعلن الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن قانون الرياضة الجديد يعد خطوة جيدة، وسيتم تقديمه قريبا.

مناقشة طلبات إحاطة بحضور وزير الشباب

جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء.

تنسيق متواصل بين النواب ووزارة الشباب

وأكد وزير الشباب، الحرص على التنسيق والتعاون المتواصل مع أعضاء مجلس النواب، باعتبارهم ممثلين عن الشعب بمختلف فئاته، موجها الشكر للجنة الشباب  على التعاون مع الحكومة، مؤكدا اعتزازه بتلك الرحلة على مدار سبع سنوات عمل متكامل.

زيادة موازنة وزارة الشباب

وأكد الدكتور أشرف صبحى، أن الوزارة تهتم في موازنتها بطلبات النواب، مشيرا إلى أن الوزارة تمكنت من زيادة موازنتها المالية لتلبية الاحتياجات من خلال دخول القطاع الخاص، حيث بلغت حجم موازنة القطاع الخاص ٤.٨  مليارات جنيه، يضاف إلى الموازنة الطبيعية للوزارة من موازنة الدولة وهى نحو ٣٠ مليار جنيه.

وأضاف الوزير، أنه بعد أولمبياد باريس، تم وضع نظام حوكمة بشكل كبير للاتحادات وتم إعادة هيكلتها، ودخلت وجوه جديدة بها بنسبة أكبر من ٦٠%.

واستعرض أشرف صبحي، دور ومشاركة الوزارة في مبادرة حياة كريمة بمختلف القرى من خلال الشكل الجديد لمراكز الشباب بها.

ملف صيانة الملاعب واستبدال مراكز الشباب

وبدوره أكد محمود حسين،  رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، أن هناك العديد من الملفات الهامة التي أجلت اللجنة مناقشاتها انتظارا لحضور الوزير في اللجنة، أبرزها ملف صيانة الملاعب واستبدال مراكز الشباب ذات المساحة الصغيرة بمساحة أكبر.

وأشار إلى أن هناك تعاون كبير بين المجلس والحكومة، وهو ما كان ثمار جيدة خلال الفترة الماضية دليل علي الجهد المبذول من الوزير وكذلك دليل علي التنسيق بين النواب والحكومة

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