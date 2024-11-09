بعد إخفاق الاتحادات، هل يعالج قانون الرياضة الجديد تشوهات منظومة الرياضية في مصر؟

يمثل الانتهاء من قانون الرياضة خطوة حاسمة في مسار تطوير المنظومة الرياضية في مصر، حيث يمثل القانون الجديد إطارًا تشريعيًّا يهدف إلى تحسين الأداء الإداري والفني في الاتحادات والأندية الرياضية، وضمان المساءلة والشفافية في إدارة الشؤون الرياضية.



وبات وضع تشريعات حديثة تلائم التحديات الحالية ضرورة ملحة لتعزيز دور الرياضة كعنصر أساسي في بناء المجتمع ورفع اسم مصر على الساحة الرياضية الإقليمية والدولية، خاصة في ظل تصاعد التوقعات الجماهيرية لتحقيق إنجازات رياضية تليق بمكانة البلاد.

من جانبه أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه برؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، أهمية إصدار قانون الرياضة الجديد، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل حاليًّا على إنهاء عدد من مشروعات القوانين ذات الأولوية، ومن بينها هذا القانون، بهدف إرساله إلى البرلمان لمناقشته في أقرب وقت.

يأتي ذلك في إطار التوجيهات الحكومية لتعزيز الأداء الرياضي ورفع كفاءة المؤسسات الرياضية.

في سياق متصل، شدد رؤساء اللجان النوعية على ضرورة محاسبة الاتحادات الرياضية التي لم تحقق النجاح المتوقع في دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة، مطالبين بتحديث اللوائح والقوانين لضمان الأداء الفعال ورفع المعايير الرياضية.

وأشار النواب إلى أن تحديث التشريعات الرياضية يعد خطوة أساسية لتعزيز مكانة مصر على الساحة الرياضية الإقليمية والدولية، معربين عن أملهم في أن يسهم قانون الرياضة المرتقب في إصلاح القطاع الرياضي، وتحفيز الكفاءات الرياضية، بما يليق بطموحات الشباب المصري ومكانة الدولة.