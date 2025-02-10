هيئة الكتاب تشارك في الدورة الـ10 لمعرض زايد

تشارك وزارة الثقافة متمثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، في الدورة العاشرة من معرض زايد للكتاب، والمقام بمدينة الشيخ زايد تحت شعار (الوعي هدفنا) ويستمر حتى 20 فبراير الجاري، بمشاركة أكثر من 30 ناشر مصري وعربي.

إصدارات هيئة الكتاب

وتقدم الهيئة مجموعة كبيرة من إصداراتها الحديثة في المعرض، والتي تضم إصدارات في كافة فروع المعرفة، من بينها إصدارات سلسلة الإبداع العربي، وسلسلة النشر العام، وتاريخ المصريين، وأدباء القرن العشرين، وديوان الشعر المصري، وعقول، والتراث، والتراث الحضاري، وغيرها من السلاسل، بجانب مؤلفات عميد الأدب العربي طه حسين، وموسوعة سليم حسن، وموسوعة الأغاني لأبى الفرج الأصفهانى.

كما تشارك الهيئة في المعرض بالعديد من المؤلفات، المختلفة من بينها كتاب «الجولة العربية الإسرائيلية الرابعة عام 1973»، للواء أركان حرب متقاعد محمود محمد طلحة، وكتاب «حرب أكتوبر 1973 بين الحقائق والأكاذيب»، للواء محمد عبد الخالق قشقوش، وكتاب «الذكاء الاصطناعي» للدكتور هشام نبيه، والأعمال الشعرية الكاملة للشاعر أشرف عامر، وكتاب «الأمن القومي للدولة.. المقومات والتحديات» للواء دكتور محمد الدسوقي سيد الأهل، وغيرهم.

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