إقبال جماهيري كبير على جناح هيئة الكتاب بمعرض القاهرة

شهدت أجنحة الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ وقصور الثقافة إقبالًا كبيرًا؛ خلال سادس أيام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56، التي تُقام تحت شعار "اقرأ.. في البدء كان الكلمة"، وتستمر حتى 5 فبراير المقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس. وتحل "سلطنة عمان" ضيف شرف هذه الدورة، وتم اختيار اسم الدكتور أحمد مستجير، العالم والأديب المصري، شخصية المعرض، واسم الكاتبة فاطمة المعدول، شخصية معرض كتاب الطفل.

وتقدم الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ تخفيضات غير مسبوقة على مجموعة من الإصدارات التي تغطي مجالات متنوعة، مثل: التراث، التاريخ، الأدب، كتب الأطفال، والروايات؛ وتأتي هذه التخفيضات في إطار حرص الهيئة على تلبية اهتمامات القراء على اختلاف توجهاتهم الثقافية والمعرفية.

كما تصدرت العديد من الإصدارات؛ قائمة الكتب الأكثر طلبًا، بما في ذلك "مؤلفات السلاسل الشهيرة" التي تعرضها الهيئة في المعرض، مثل: "أدباء القرن العشرين"، "عقول"، "ديوان الشعر المصري"، إلى جانب سلسلة "إبداع عربي" ولتي تواصل تحقيق رواج واسع بفضل رؤيتها الجديدة التي تعكس إبداعات الأدب العربي المعاصر.

وتواصل الهيئة تقديم مجموعة من السلاسل المميزة التي لاقت إقبالًا كبيرًا، مثل سلسلة "الألف كتاب الثاني"، "مصريات"، "تاريخ المصريين"، بالإضافة إلى سلسلتي "الثقافة الشعبية" و"التراث الحضاري"، اللتين تحظيان بشعبية كبيرة لدى المهتمين بتاريخ وحضارة مصر.

يستمر معرض القاهرة للكتاب في استقبال الزوار من مختلف أنحاء العالم، وتؤكد الهيئة المصرية العامة للكتاب على التزامها بتوفير أحدث وأهم الإصدارات لتلبية كافة اهتمامات جمهور القراء.

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