حكاية محل أنتيكات في شارع المعز.. قطع فنية إسلامية وفرعونية مصنوعة يدويا.. أحمد وصفي: ورثت المهنة من أجدادي.. وكل تحفة تحكي قصة (فيديو وصور)

في قلب القاهرة التاريخية، وعلى بُعد خطوات من مسجد الصالح أيوب، حيث دفن زوج شجرة الدر، يقع محل "أنتيكا أحمد وصفي"، الذي يُعد واحدًا من أقدم المحال في هذا المجال بشارع المعز.

يملك المحل الشاب أحمد وصفي، الذي ورث عن عائلته حب وتجارة التحف والأنتيكا، ليحول هذه الهواية إلى مهنة أصيلة وجزء من تراث حي ينبض بالحياة.

منزل شجرة الدر.. تاريخ يعود لأكثر من 800 عام

ويقع محل "أنتيكا أحمد وصفي" في منزل تاريخي بني منذ أكثر من 800 عام على يد شجرة الدر، الملكة الشهيرة في مصر.

هذا المنزل الذي يروي تاريخًا طويلًا، أصبح اليوم نقطة جذب لعشاق التحف والمقتنيات القديمة.

يقول أحمد إنه يشعر بالفخر الشديد لكونه صاحب محل يقع في مكان يحمل هذه القيمة التاريخية، فقد ورثت هذا المكان وهذه المهنة، وهذه المنطقة التاريخية التي شهدت أحداثًا عظيمة في تاريخ مصر.

الأنتيكا: قيمة تاريخية وفنية لا تقدر بثمن

في محل أحمد، لا تجد فقط قطع ديكور قديمة، بل قطعًا فنية مصنوعة يدويًا، كل واحدة منها تحمل تاريخًا وعراقة لا مثيل له.

تتنوع القطع المعروضة بين نجف إسلامي، وتماثيل روماني ,و تماثيل فرعونية، وورق باردي، لوحات فنية قديمة حيث يعكس كل منها ثقافة وفترة زمنية مختلفة.

يشير أحمد إلى أن أي قطعة تعد أنتيكا إذا كانت قديمة وفريدة من نوعها، إذ كلما كان عمرها أطول وصعب العثور عليها، زادت قيمتها، حتى العملات القديمة، سواء كانت ورقية أو معدنية، يمكن أن تُعتبر أنتيكا، بالإضافة إلى الهواتف القديمة، المراوح، والراديوهات التي كانت تُستخدم في فترات زمنية ماضية.

كنوز مصرية من عصور متعددة

ويقول أحمد إن مصر مليئة بالكنوز التي تعكس عصورًا مختلفة من تاريخها العريق، من العصر الفرعوني إلى العصر الإسلامي، مرورًا بالعصور الرومانية والحديثة، كل قطعة في المحل تحكي قصة مختلفة.

ويضيف أحمد أن هذا التنوع الكبير في القطع يجعل من المحل معرضًا مفتوحًا لثقافات وأزمنة متعددة، حيث يأتي الزبائن من جميع أنحاء العالم لاكتشاف جمال هذه التحف وشراء قطع فنية تذكرهم بتاريخ مصر العريق.

تقلص سوق الأنتيكا.. تحديات في العصر الحديث

رغم جمال وروعة القطع المعروضة، يواجه أحمد وصفي تحديًا كبيرًا في الوقت الحالي، إذ يلاحظ أن عدد الزبائن الذين يهتمون بشراء الأنتيكا بدأ يقل في الآونة الأخيرة.

يعزو أحمد هذا إلى تغير اهتمامات الناس في العصر الحديث، حيث أصبح الانشغال بالتكنولوجيا والديكورات الحديثة أكثر من البحث عن التحف القديمة.

ومع ذلك، يشير أحمد إلى أنه لا يزال يعتمد على الزبائن الغاوين، الذين يعشقون جمع الأنتيكا ويقدرون قيمتها الفنية والتاريخية.

الأنتيكا كعشق وهواية

تجارة الأنتيكا، بالنسبة لأحمد، هي أكثر من مجرد مهنة، بل هي هواية وعشق حقيقي. فهو يرى أن جمع الأنتيكا ليس مجرد استثمار مادي، بل هو شغف حقيقي يعكس اهتمام الشخص بالتاريخ والفن.

يقول أحمد: "جمع الأنتيكا هو نوع من الهواية التي لا يمكن أن تقتصر على المال، بل على الحب لهذه القطع التي تروي حكايات من الماضي".

ومحل "أنتيكا أحمد وصفي" ليس مجرد متجر لتحف قديمة، بل هو متحف حي يروي تاريخ مصر من خلال تحف فنية تعد جزءًا من الذاكرة الثقافية لهذا البلد العريق.

وبالرغم من التحديات التي تواجه هذا المجال، إلا أن أحمد وصفي يظل صامدًا في مسيرته، محافظًا على مهنة ورثها عن أجداده، ليظل محل "أنتيكا أحمد وصفي" وجهة للباحثين عن الجمال التاريخي والفني في قلب القاهرة.

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