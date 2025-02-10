الإثنين 10 فبراير 2025
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خارج الحدود

لبنان يدين تصريحات نتنياهو بشأن السعودية

لبنان، فيتو
لبنان، فيتو

أعربت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية في بيان اليوم الإثنين، عن إدانتها ورفضها الشديدين لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو  الداعية إلى إقامة دولة فلسطينيّة على الأراضي  السعودية.

لبنان يدين تصريحات نتنياهو بشأن السعودية
 

وأكدت  الخارجية اللبنانية  وقوفها إلى جانب المملكة العربيّة السعودية الشقيقة في مواجهة كل ما يُهدد أمنها، واستقرارها، وسيادتها، ووحدة أراضيها".

 

لبنان ترفض أي محاولات  لتهجير الفلسطينيين


وبحسب بيان الوزارة الذي نقلته الوكالة الوطنية للإعلام، شدد لبنان على “رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو توطينهم ولا سيما في لبنان”.

 وحثت للدفع باتجاه حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية الصادرة عن قمة بيروت (2002)؛ ما يُعزز السلم والأمن الإقليميين والدوليين".

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الاراضي السعودية إقامة دولة فلسطين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي الخارجية اللبنانية

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