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أخبار مصر

الحكومة: 20 مستشفى جديدًا تدخل الخدمة نهاية العام المالي في 11 محافظة

رئيس الوزراء ووزير
رئيس الوزراء ووزير الصحة، فيتو
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أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، أن الوزارة تعمل على الانتهاء من تنفيذ 20 مستشفى جديدًا في 11 محافظة، ومن المقرر دخولها الخدمة بانتهاء العام المالي 2024/2025، في إطار جهود الدولة لتعزيز البنية التحتية للقطاع الصحي وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.  

وأوضح الوزير أن إجمالي الطاقة الاستيعابية لهذه المستشفيات يبلغ 2649 سريرًا، لافتًا إلى أن معدلات التنفيذ وصلت إلى نسب متقدمة، حيث تم الانتهاء بالكامل من 11 مستشفى، بينما تتراوح نسب الإنجاز في باقي المستشفيات بين 80% و99%.  

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الوزارة، وذلك بحضور الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان للحوكمة والرقابة والمتابعة والتطوير المؤسسي. 

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار أن هذه المشروعات تأتي ضمن خطة الدولة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، وضمان توفير الخدمات الطبية لجميع المواطنين وفق أعلى المعايير العالمية، مشيرًا إلى استمرار العمل على تطوير المستشفيات ورفع كفاءتها في مختلف المحافظات، بالتوازي مع دعم منظومة التأمين الصحي الشامل والتحول الرقمي في القطاع الصحي.

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نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحه العام المالي 2024 2025 الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

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