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أخبار مصر

خالد عبد الغفار: 1254 مشروعًا صحيًّا جاري تنفيذها حتى 2025

خالد عبد الغفار وزير
خالد عبد الغفار وزير الصحة

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، أن الوزارة تنفذ حاليًا 1254 مشروعًا صحيًا موزعة على مختلف أقاليم الجمهورية، وذلك خلال الفترة من 2014 وحتى 2025، في إطار خطة الدولة لتطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الوزارة، وذلك بحضور الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان للحوكمة والرقابة والمتابعة والتطوير المؤسسي. 

وأوضح الوزير أن هذه المشروعات تشمل إنشاء وتطوير المستشفيات والمراكز الطبية ووحدات الرعاية الصحية، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية للقطاع الصحي، بما يواكب أحدث المعايير العالمية في تقديم الخدمات الطبية. 

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى أن الحكومة تعمل على تسريع وتيرة التنفيذ لضمان دخول هذه المشروعات الخدمة وفق الجداول الزمنية المحددة، مؤكدًا أن القطاع الصحي يشهد طفرة غير مسبوقة بفضل الاستثمارات الضخمة التي تضخها الدولة، إلى جانب التعاون المستمر مع القطاع الخاص لدعم منظومة الرعاية الصحية الشاملة. 

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الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحه المنظومة الصحية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

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