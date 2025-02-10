الإثنين 10 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين في أحداث فض اعتصام النهضة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

أجلت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمحكمة بدر، اليوم الإثنين، نظر جلسة إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة" وذلك لجلسة ١٠ مارس المقبل.

وتضمن أمر إحالة المتهمين وآخرين سبق الحكم عليهم عدة تهم، تفيد تدبيرهم تجمهرًا هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.

كما جاء بأمر الإحالة أن “المتهمين ألفوا وتولوا قيادة عصابة هاجمت طائفة من السكان قاطني ومرتادي محيط ميدان النهضة وقاومت رجال السلطة العامة القائمين على إبلاغهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم نفاذًا للأمر القضائي الصادر من النيابة العامة بتاريخ 31 يوليو 2013 بتكليف الشرطة باتخاذ اللازم قانونا نحو ضبط الجرائم التى وقعت بمحيط دوائر ميادين ورابعة العدوية والنهضة”.

ويواجه المتهمون اتهامات بتأسيس وتولي قيادة في جماعة إرهابية، وترويج لجريمة إرهابية، وانضمام لجماعة أسست على خلاف الدستور والقانون، وتمويل جماعة إرهابية، وحيازة أدوات وكاتم صوت.

يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة بدر أحداث فض إعتصام النهضه فض اعتصام النهضة ثورة 30 يونيو

مواد متعلقة

تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين في أحداث فض اعتصام النهضة

اليوم، إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين في أحداث فض اعتصام النهضة

غدا، إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين بأحداث فض اعتصام النهضة
ads

الأكثر قراءة

رمضان شهر الخير، زيادة المرتبات والمعاشات ومنحة استثنائية خلال أيام

ارتفاع كبير في أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين 10-2-2025

هل تسقط الأحكام بغياب المتهم؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب

عالم هولندي يحذر: زلازل مدمرة تضرب 4 دول بمنطقة البحر المتوسط

بعد تعرضه لأزمة صحية، نجل مؤمن زكريا يتصدر التريند والنشطاء يدعمون والده بالدعاء

النواب يقر ضوابط محاكمة المصابين بأمراض عقلية ونفسية

مصرع وإصابة شخصين سقطوا من أعلى سقالة بالقليوبية

غموض حول العثور علي جثة فتاة عشرينية داخل مصلى مول شهير بالتجمع

منوعات

المزيد

زلازل المريخ، تفسير علمي لظاهرة غامضة حيرت العلماء نحو 50 عامًا

العثور على توابيت عمرها 1300 عام في فرنسا

بسبب إعلان سيارات قرب موقع أثري، شركة تتعرض لانتقادات واسعة في العراق

تراجع معدلات الزواج في الصين رغم جهود السلطات لتعزيز عدد السكان

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس بالبورصات العالمية اليوم الإثنين 10-2-2025

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين 10-2-2025 بالأسواق

ارتفاع كبير في أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين 10-2-2025

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم الإثنين 10-2-2025 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة فى 12 سلعة غذائية بعد إعلان التضخم السنوى خلال يناير 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هي الطريقة الأصح للدفن: القبر المستقل أم المدافن الجماعية؟ أمين الفتوى يجيب

تفسير رؤية الطفل الرضيع في المنام وعلاقته بالوصول إلى  أعلى المناصب

الأزهر للفتوى: الإسلام نهى عن ترك النار والدفايات عند النوم

المزيد
الجريدة الرسمية