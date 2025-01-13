تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين في أحداث فض اعتصام النهضة

أجلت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمحكمة بدر، اليوم الإثنين، نظر جلسة إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة" وذلك لجلسة ١٠ فبراير المقبل.

وتضمن أمر إحالة المتهمين وآخرين سبق الحكم عليهم عدة تهم، تفيد تدبيرهم تجمهرًا هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.

كما جاء بأمر الإحالة أن “المتهمين ألفوا وتولوا قيادة عصابة هاجمت طائفة من السكان قاطني ومرتادي محيط ميدان النهضة وقاومت رجال السلطة العامة القائمين على إبلاغهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم نفاذًا للأمر القضائي الصادر من النيابة العامة بتاريخ 31 يوليو 2013 بتكليف الشرطة باتخاذ اللازم قانونا نحو ضبط الجرائم التى وقعت بمحيط دوائر ميادين ورابعة العدوية والنهضة”.



الاتهامات الموجهة



ويواجه المتهمون اتهامات بتأسيس وتولي قيادة في جماعة إرهابية، وترويج لجريمة إرهابية، وانضمام لجماعة أسست على خلاف الدستور والقانون، وتمويل جماعة إرهابية، وحيازة أدوات وكاتم صوت.

مناطق الإرهاب

يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.

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