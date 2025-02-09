مناقشة رواية "قنطرة إلى آباي" بالمجلس الأعلى للثقافة غدًا

ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور أشرف العزازي، من خلال الإدارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات، ندوة لمناقشة رواية "قنطرة إلى آباي" للكاتبة ميرڤت البربرى، حيث تقام بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة غدا الإثنين الموافق 10 فبراير الجاري الساعة الخامسة مساءً.

مناقشة رواية قنطرة إلى آباي

وتدير الندوة الدكتورة إيمان نجم رئيس الإدارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات، وتأتى فى إطار حرص المجلس الأعلى للثقافة على إلقاء الضوء على أهم إصدارات المبدعين في مجال الراوية من الحاصلين على منحة التفرغ التي يمنحها المجلس الأعلى للثقافة سنويًّا وإتاحة المجال لمناقشة هذه الإبداعات أمام الجمهور المهتم بالشان الأدبى.

ويناقش الرواية كل من الدكتور شريف الجيار أستاذ النقد والأدب المقارن وعميد كلية الألسن السابق بجامعة بنى سويف، والدكتور أحمد صلاح هاشم الكاتب الصحفي والناقد الأدبي.

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