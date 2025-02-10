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وزارة التضامن تطلق النسخة الأولى لمبادرة "أحلام الأجيال"

التضامن الاجتماعي
التضامن الاجتماعي تطلق النسخة الأولى لمبادرة "أحلام الأجيال
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أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مبادرة "أحلام الأجيال" فى نسختها الأولي، حيث تهدف المبادرة لتحقيق الدمج بين أنشطة وبرامج كبار السن والأبناء بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتحسين خدمات الرعاية المتكاملة المقدمة وخلق بيئة تعاونية وأسرية إيجابية لكلا الطرفين.

وشهدت محافظة الإسكندرية تدشين المرحلة الأولي للمبادرة بمشاركة 50 مسنا من دار الهداية و40 ابنا من دار الوداد،  حيث تم تنفيذ فعالية شهدت مسابقات فنية فى الرسم  بين الأطفال وكبار السن من الآباء، ومسابقات  ثقافية وتشاركوا فى الفنون المختلفة، والاحتفال بأعياد ميلاد الأبناء من شهر فبراير،  إضافة إلى تقديم الخدمات الصحية والطبية لكبار السن من خلال فرق الهلال الأحمر المصري.

وأكد وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية أن مبادرة "أحلام الأجيال" تستهدف فى نسختها الأولي 4 مراحل ستتم بمحافظات الإسكندرية، الإسماعيلية، دمياط، الجيزة، فى تجربة اجتماعية نوعية لتحقيق قيم العائلة والرعاية الاجتماعية للأطفال وكبار السن، تعزيزا للروابط  الإنسانية بين الأجيال المختلفة.

ومن جانبه أشار محمود شعبان مدير الإدارة العامة لرعاية المسنين بوزارة التضامن الاجتماعي إلى أن المرحلة الأولي بالإسكندرية تمت بالتعاون بين الوزارة ومؤسسة أجاويد للتنمية وجمعية الرعاية الاجتماعية بكرموز الإسكندرية، وأن المرحلة الأولى للمبادرة شهدت إقبالًا من كبار السن وتفاعلا واسعا في إطار من الدمج والتكافل المجتمعي وتحقيق مفهوم الأسرة الذى ينعكس ايجابيًا على الطرفين وتحسين القدرات الاجتماعية للطفل.

هذا وتأتي مبادرة "أحلام الأجيال" فى إطار تحسين سياسات الرعاية التي تنتهجها  وزارة التضامن الاجتماعي عبر تعزيز قدرتها المؤسسية.

"التضامن الاجتماعي" تطلق النسخة الأولى لمبادرة "أحلام الأجيال"
"التضامن الاجتماعي" تطلق النسخة الأولى لمبادرة "أحلام الأجيال"
"التضامن الاجتماعي" تطلق النسخة الأولى لمبادرة "أحلام الأجيال"

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التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مبادرة أحلام الأجيال محافظة الإسكندرية

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