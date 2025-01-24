الجمعة 24 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزيرة التضامن تلقي كلمة عن التقدم الاجتماعي والاقتصادي في مصر في جنيف

مايا مرسي وزيرة التضامن
مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي،فيتو
ads

تلقي اليوم الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي كلمة مصر الافتتاحية، وذلك في حدث جانبي يقام على هامش فعاليات الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل "UPR" لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، والذي يقام خلال الفترة من 24 حتى 28 يناير الجاري في جنيف بسويسرا، تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

ومن المقرر أن تلقي وزيرة التضامن الاجتماعي الكلمة الافتتاحية في ذلك الحدث الجانبي الذي تنظمه مصر حول ما حققته مصر في  الحقوق الاجتماعية والاقتصادية تحت عنوان "التقدم الاجتماعي والاقتصادي في مصر.. الإنجازات والتحديات"، وسط مشاركة واسعة من عدة دول.

كما ستستعرض المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة خلال الجلسة جهود مصر فى ملف تمكين وحماية المرأة، بما يتماشى مع المعايير والعهود والمواثيق الدولية، التي صدقت عليها الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان وكذلك استعراض الإنجازات التي تحققت في هذا المجال، وتحديد التحديات القائمة.

فيما ستتناول  الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة  جهود الدولة المصرية في ملف الطفولة وأبرز الإنجازات التي تحققت فيه والتحديات القائمة.

وستسلط الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الضوء على الجهود المبذولة في مصر لتعزيز التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين ذوي الإعاقة، بما يتماشى مع المعايير والعهود والمواثيق الدولية، التي صدقت عليها الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان، واستعراض الإنجازات التي تحققت في هذا المجال، وكذلك تحديد التحديات القائمة.

الجدير بالذكر أن مصر  تشارك  فى آلية المراجعة الدورية الأممية للمرة الرابعة، وتعتبر هذه العملية إحدى الآليات الدولية المهمة التى تشارك فيها كافة الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة، من خلال استعراض الجهود الوطنية، وتتلقى خلالها توصيات من الدول الأخرى لتعزيز الجهود الوطنية للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان فى إطار تبادل الخبرات وأفضل الممارسات.

وستشهد زيارة وزيرة التضامن الاجتماعي إلى سويسرا عقد العديد من اللقاءات الثنائية مع السادة الوزراء وممثلي الهيئات الدولية المشاركين في هذه الاجتماعات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التضامن الاجتماعي التمكين الاجتماعي والاقتصادي الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة سحر السنباطي المجلس القومي للطفولة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مرسي منظمة الأمم المتحدة وزيرة التضامن الاجتماعي

مواد متعلقة

نائبة وزيرة التضامن تشارك في افتتاح الدورة الـ56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

وزيرة التضامن تناقش تقرير مصر أمام جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان

التضامن تطلق حملة "أصحابي" لمواجهة العنف بين الأطفال

وزيرة التضامن تلتقي عددا من سفيرات الدول الأجنبية في مصر
ads

الأكثر قراءة

أخبار مصر: سوزان مبارك حديث المصريين، وفاة لاعب بالإسكندرية على طريقة أحمد رفعت، شركة زوكربيرج لا تقر بترامب رئيسا لأمريكا

طبيب الزمالك يعلن إصابة المثلوثي بقطع في الرباط الصليبي

10 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة لكبار رجال الدولة ورسائل قوية للمصريين

رابط نتائج صفوف النقل في القاهرة

قرار عاجل بشأن تعديل هيكل أجور الأطقم الطبية بالمستشفيات

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار على هذه المناطق اليوم

حكم صيام التطوع ليلة 27 رجب

8 نجوم عرب سبقوا عمر مرموش في اللعب مع مانشستر سيتي (إنفوجراف)

منوعات

المزيد

الصين تطلق 18 قمر Qianfan إلى الفضاء

في ثانية واحدة، التوصل لعلاج جديد للسرطان

مودريتش يصارع نمرا مفترسا في لعبة شد الحبل وهذا ما فعله مع ثعبان ضخم (فيديو)

مارك زوكربيرج في ورطة، روبوت ميتا للدردشة لا يقر بترامب رئيسا لأمريكا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

استقرار أسعار السكر اليوم الجمعة بالسوق المحلية

استقرار أسعار الأرز اليوم الجمعة في الأسواق

31,823 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس

المزيد
ads

انفوجراف

بكى من أجل العودة لمصر ورفض اللعب لمنتخب كندا.. عمر مرموش فرعون مصري جديد في الملاعب الأوروبية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم صيام التطوع ليلة 27 رجب

هل يجوز الوضوء بالشعر المستعار والباروكة؟ الأزهر للفتوى يرد

ما حكم ارتداء الملابس السوداء في فترة الحداد؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية