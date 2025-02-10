الإثنين 10 فبراير 2025
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اقتصاد

انطلاق فعاليات ملتقى الذكاء الاصطناعي 2025 لاستكشاف المواهب وتمكين الشباب

الذكاء الاصطناعي،
الذكاء الاصطناعي، فيتو

 شهدت القرية الذكية إطلاق فعاليات هاكاثون - ملتقى علمي - أورنچ مصر للذكاء الاصطناعي2025، والذي انعقد على مدار يومي 8 و9 فبراير، بمشاركة أبرز المواهب التقنية من طلاب كبرى الجامعات المصرية وبدعم من خبراء متخصصين في المجالات التقنية وريادة الأعمال.  

 

هاكاثون الذكاء الاصطناعي 

 أقيمت نسخة 2025 من هاكاثون الذكاء الاصطناعي تحت شعار "عندما تلمع الافكار" Where Ideas Spark بمشاركة طلاب تخصصات الحاسب الآلي والهندسة في الجامعة الأمريكية في القاهرة، والجامعة الألمانية بالقاهرة، وجامعة القاهرة، وجامعة عين شمس، وجامعة ESLSCA مصر. 

 

وترتكز فكرة هاكاثون الذكاء الاصطناعي على تقديم تحديات تقنية أمام الفرق التي تتسابق على تحديد المشكلة وإيجاد حل مبني على تقنيات الذكاء الاصطناعي، تحت إشراف لجان تحكيم متخصصة.

وتقوم أورنچ مصر بالتحكيم ودعم الفرق في الحدث من خلال نخبة من قياداتها ومن خبراء الموارد البشرية في مجال التكنولوجيا.

ويحصد الفائزون بالهاكاثون على جوائز مالية قيمة، تسلم عبر محفظة اورنچ كاش، فضلا عن الدعم الفني المميز لجميع الفرق المشاركة التي ستكتسب قيمة فنية كبيرة من التواجد في الحدث مما يعزز تجاربهم ويمنحهم فرصًا للتعلم والنمو والتطور، إلى جانب التقدير المجتمعي وتسليط الضوء على إبداعهم.

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وجاء تنظيم هاكاثون هذا العام ليعكس الالتزام بتشجيع الابتكار، وتمكين المواهب، وتسريع التحول الرقمي في قطاع الاتصالات حيث  أكدت أماني صادق، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الموارد البشرية باورنچ مصر، أن هذا الحدث يفتح لهم فرصًا للابتكار وتطوير مهاراتهم ويشكل خطوة مهمة في التحول الرقمي وبناء جسر بين الشباب وقطاع التكنولوجيا. 

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