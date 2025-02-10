قناة الوثائقية تعرض "فلسطين.. أبدًا لن نغادر" اليوم

أعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إنتاج الوثائقي "فلسطين.. أبدًا لن نغادر"، وعرضه على شاشة قناة "الوثائقية"، اليوم الساعة الثالثة عصرًا، وإعادته في السادسة مساءً، والتاسعة مساءً، والثانية عشرة عند منتصف الليل.

الفيلم الوثائقي فلسطين أبدا لن نغادر

ويوثق العمل مسار الأحداث في فلسطين بقطاع غزة على مدار 15 شهرًا، خلال الفترة من 7 أكتوبر 2023، حتى وقف إطلاق النار في 15 يناير 2025، ويرصد جرائم الاحتلال الإسرائيلي خلال تلك الفترة.

كما يلقي الضوء على مخططات تهجير الفلسطينيين خلال أكثر من قرنٍ من الزمان، بداية من المؤتمر الصهيوني الأول بمدينة بازل في سويسرا عام 1897م، مرورًا بمشروعات التهجير القسري في النصف الأول من القرن العشرين، وأبرزها مشروع الخطة "دالِت"، مطلع عام 1948م قبيل النكبة بقليل، وصولًا إلى الوثيقة المسربة مؤخرًا من وزارة الاستخبارات الإسرائيلية، التي اقترحت تهجير الفلسطينيين إلى سيناء ضمن بدائل أخرى.

ويرصد العمل الدور المصري التاريخي في التصدي لتلك المخططات، ومنع تصفية القضية الفلسطينية، وتناغم هذا الموقف المصري الرافض للتهجير مع إرادة الشعب الفلسطيني المتمسك بأرضه وحقوقه التاريخية.

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