الأربعاء 15 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

قناة "الوثائقية" تحتفي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56

قناة الوثائقية تحتفي
قناة "الوثائقية" تحتفي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

تزامنا مع انطلاق الدورة الـ56 من معرض القاهرة الدولي للكتاب.. أعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عرضه ندوات نادرة بعنوان "من أرشيف المعرض"، على شاشة "الوثائقية"، بدءًا من الخميس المقبل 16 يناير  الجاري.

ندوات نادرة بمعرض الكتاب

 يظهر فيها عدد من كبار المفكرين والمثقفين والشخصيات الوطنية، منهم: المشير محمد عبد الغني الجمسي، ومحمد حسنين هيكل، وأنيس منصور، والسيد ياسين، ورفعت السعيد، إلى جانب أمسيات مع عدد من الفنانين والشعراء، منهم: عادل إمام، ونور الشريف، وعبد الرحمن الأبنودي، ونزار قباني، وسيد حجاب، وفاروق جويدة. 

 

كما أعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة "المتحدة" إنتاج وعرض سلسلة من اللقاءات الخاصة تحت عنوان "معرض القاهرة الدولي للكتاب"، مع عددٍ من الكُتّاب والنقاد الحاليين، لتوثيق شهاداتهم وذكرياتهم عن المعرض، بوصفه أحد أعرق معارض الكتاب في العالم؛ إذ بدأ دوره التنويري والمعرفي منذ عام 1969، وهو مستمر إلى اليوم، على مدى أكثر من نصف قرن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المتحدة للخدمات الأعلامية القاهرة الدولي للكتاب عادل امام شركة المتحدة للخدمات الاعلامية شركة المتحدة قناة الوثائق قطاع الإنتاج الوثائقي معرض القاهرة الدولي للكتاب معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56 شاشة الوثائقية عبد الرحمن الأبنودى
ads

الأكثر قراءة

اعتقال المصري أحمد المنصور في سوريا

أعلى راتب بالعالم، صندوق الاستثمار السعودي يفتح خزائنه أمام محمد صلاح للانضمام للهلال

مفاجأة القرن، محمد صلاح يوافق على الانضمام إلى صفوف الهلال السعودي

تطور مفاجئ، سعر الفراخ البيضاء والبلدي اليوم الأربعاء بالأسواق

1613 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء 15 يناير 2025

بعد انتهاء مدة حبسه، إطلاق سراح كروان مشاكل من قسم شرطة حدائق القبة

توقف ملف التجديد لياسر إبراهيم بعد عرض الشمال القطري

وزير التعليم: طلاب الدنمارك واليابان يدرسون 11 شهرا في السنة

منوعات

المزيد

حافلات البرد تطوف على المشردين في ألمانيا

لإنقاذه من الحظر، مستر بيست يستعد لشراء تيك توك

تفاصيل فضيحة أسقطت حكومة بكاملها! والسبب إدارة الضرائب

شرطة البورصة الأمريكية تلاحق إيلون ماسك بصفقة شراء "تويتر"

المزيد

خدمات

المزيد

تحذير جديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم: أمطار رعدية وشبورة ضبابية تربك المحافظات

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء 14 يناير

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء 14-1-2025

استقرار أسعار السكر بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء 14 يناير2025

المزيد

انفوجراف

علاقات غرامية وقضية شهيرة.. هل انتهت علاقة كريم بنزيما وصديقته جوردان أوزونا؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم موت الزوج في المنام وعلاقته بالمرور بمشاكل صحية ومادية

أسماء سورة السجدة وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

دار الإفتاء توضح الحكمة من عدم كون الإسراء والمعراج على أجنحة الملائكة

المزيد
الجريدة الرسمية