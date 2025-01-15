قناة "الوثائقية" تحتفي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56

تزامنا مع انطلاق الدورة الـ56 من معرض القاهرة الدولي للكتاب.. أعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عرضه ندوات نادرة بعنوان "من أرشيف المعرض"، على شاشة "الوثائقية"، بدءًا من الخميس المقبل 16 يناير الجاري.

ندوات نادرة بمعرض الكتاب

يظهر فيها عدد من كبار المفكرين والمثقفين والشخصيات الوطنية، منهم: المشير محمد عبد الغني الجمسي، ومحمد حسنين هيكل، وأنيس منصور، والسيد ياسين، ورفعت السعيد، إلى جانب أمسيات مع عدد من الفنانين والشعراء، منهم: عادل إمام، ونور الشريف، وعبد الرحمن الأبنودي، ونزار قباني، وسيد حجاب، وفاروق جويدة.

كما أعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة "المتحدة" إنتاج وعرض سلسلة من اللقاءات الخاصة تحت عنوان "معرض القاهرة الدولي للكتاب"، مع عددٍ من الكُتّاب والنقاد الحاليين، لتوثيق شهاداتهم وذكرياتهم عن المعرض، بوصفه أحد أعرق معارض الكتاب في العالم؛ إذ بدأ دوره التنويري والمعرفي منذ عام 1969، وهو مستمر إلى اليوم، على مدى أكثر من نصف قرن.

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