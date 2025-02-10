وزيرة التنمية المحلية تتفقد حي الأزبكية لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين

أجرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم الإثنين جولة مفاجئة على حي الأزبكية بالمنطقة الغربية لمحافظة القاهرة لمتابعة الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.

والتقت الدكتورة منال عوض مع عدد من المواطنين المترددين على المركز التكنولوجي لإنهاء بعض طلباتهم فيما يخص الخدمات المحلية التي يقدمها الحي، والاطمئنان على حسن معاملتهم وسرعة استقبال طلباتهم وإنجازها.

وحرصت وزيرة التنمية المحلية على متابعة الموقف التنفيذي لملف التصالح على بعض مخالفات البناء ونسب الإنجاز وعدد نماذج التصالح النهائية الصادرة للمواطنين ونسب الطلبات التي تم رفضها ، ووجهت الدكتورة منال عوض بضرورة الالتزام بالموعد المحدد لتلقي ردود الجهات المعنية بطلبات التصالح وألا تزيد عن ٣٠ يومًا، كما طالب وزيرة التنمية المحلية بأهمية انعقد لجنة البت الخاصة بالتصالح مرتين أسبوعيًا للانتهاء من نظر كافة الطلبات الموجودة وقيام الامانة الفنية للجنة البت بدورها في تجهيز جميع الملفات بما يساهم في سرعة الفحص والبت في الملفات.

كما وجهت الدكتورة منال عوض، رئيس الحي بالتواجد علي مدار اليوم في المركز التكنولوجي لمتابعة سير العمل في جميع الخدمات التي يطلبها المواطنين وبصفة خاصة حل أي مشكلات أو معوقات فيما يخص ملف التصالح علي مخالفات البناء والتيسير علي المواطنين الراغبين في التصالح وبصفة خاصة إحضار الإحداثيات المطلوبة من المواطن ضمن إجراءات وخطوات التصالح والتواصل مع إدارة الدعم الفني بالوزارة في حالة وجود أي مشكلات على منظومة التصالح لسرعة حلها.

كما طالبت وزيرة التنمية المحلية من رئيس حي الأزبكية بزيادة حملات التوعية للمواطنين في جميع مناطق الحي لحثهم علي التصالح علي المخالفات البنائية التي تقع ضمن حالات قانون التصالح علي بعض مخالفات البناء.

منال عوض: مش عايزين إجراءات روتينية نزهق بيها الناس

وقالت الدكتورة منال عوض: " مش عايزين إجراءات روتينية نزهق بيها الناس .. الحكومة سهلت كتير في إجراءات وخطوات التصالح وفيه تنسيق مستمر مع كل الجهات المرتبطة بالتصالح وعايزين نسهل علي الناس ".

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية، رئيس الحي بضرورة التنسيق مع بعض الجهات المرتبطة بمنظومة التصالح مثل الطيران المدني والتنسيق الحضاري لسرعة الرد علي الطلبات المرسلة إليها وحصول المواطنين علي نماذج التصالح النهائية.

كما استعرضت وزيرة التنمية المحلية مع رئيس الحي موقف منظومة المحال العامة ومنظومة المتغيرات المكانية ومعدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وجهود الشركة المعنية بملف النظافة في نطاق الحي.

وخلال الجولة وجهت الدكتورة منال عوض، رئيس الحي بضرورة رفع كافة الإشغالات الموجودة داخل مقر الحي وبصفة خاصة أمام المركز التكنولوجي وعلى الأسوار الخارجية، كما وجهت وزيرة التنمية المحلية قطاع التفتيش والرقابة ومتابعة الأداء بالوزارة بالتواجد في مقر الحي علي مدار اليوم لمتابعة الموقف التنفيذي لجميع ملفات العمل المختلفة وإعداد تقرير للعرض على الوزيرة.

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