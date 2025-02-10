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أخبار مصر

تفاصيل المسابقة الثقافية للعاملين بالأوقاف خلال شهر رمضان

وزارة الأوقاف، فيتو
وزارة الأوقاف، فيتو
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أطلقت  وزارة الأوقاف المسابقة الثقافية للعاملين بالأوقاف من الإداريين والفنيين والعمال والمؤذنين، خلال شهر رمضان، وتشمل الآتي:


حفظ جزء عم وجزء تبارك ومعاني المفردات ومقاصد السور من خلال كتاب البيان على المنتخب في تفسير القرآن الكريم (الجزء التاسع والعشرون - الجزء الثلاثون) طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.


أحكام الطهارة والصلاة والصيام.


مع تخصيص جوائز قيمة على النحو التالي:
• 5 جوائز قيمة كل جائزة منها 5000 آلاف جنيه، بشرط الحصول على نسبة 75 %. 
• 20 جائزة قيمة كل جائزة منها 3000 آلاف جنيه، بشرط الحصول على نسبة 70 %.
• 100 جائزة قيمة كل جائزة منها 1000 جنيه، بشرط الحصول على نسبة 65 % 

رابط التقديم في المسابقة الثقافية للعاملين بالأوقاف 


على أن يكون التقديم على  هذا الرابط خلال أسبوع.

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وزارة الأوقاف حفظ جزء عم وجزء تبارك احكام الطهارة الأعلى للشئون الإسلامية المجلس الأعلى للشئون الإسلامية تفسير القرآن الكريم مجلس الأعلى للشئون الإسلامية

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