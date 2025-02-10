تفاصيل المسابقة الثقافية للعاملين بالأوقاف خلال شهر رمضان

أطلقت وزارة الأوقاف المسابقة الثقافية للعاملين بالأوقاف من الإداريين والفنيين والعمال والمؤذنين، خلال شهر رمضان، وتشمل الآتي:



حفظ جزء عم وجزء تبارك ومعاني المفردات ومقاصد السور من خلال كتاب البيان على المنتخب في تفسير القرآن الكريم (الجزء التاسع والعشرون - الجزء الثلاثون) طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.



أحكام الطهارة والصلاة والصيام.



مع تخصيص جوائز قيمة على النحو التالي:

• 5 جوائز قيمة كل جائزة منها 5000 آلاف جنيه، بشرط الحصول على نسبة 75 %.

• 20 جائزة قيمة كل جائزة منها 3000 آلاف جنيه، بشرط الحصول على نسبة 70 %.

• 100 جائزة قيمة كل جائزة منها 1000 جنيه، بشرط الحصول على نسبة 65 %

رابط التقديم في المسابقة الثقافية للعاملين بالأوقاف



على أن يكون التقديم على هذا الرابط خلال أسبوع.

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