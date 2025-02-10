التفاصيل الكاملة لاتهام أب بتعذيب طفليه التوأم بالشرقية

تعذيب توأم الابراهيمية، حالة من الحزن الشديد تنتاب أهالي مركزالابراهيمية في محافظة الشرقية،بسبب تعرض طفلين توأم للتعذيب على يد والدهما (منفصل عن زوجته)، حيث تعرض أحدهما لحدوث غرغرينة فى الساق اليمنى قد تصل إلى البتر.

تفاصيل مرعبة في جريمة تعذيب طفلين في الابراهيمية

وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تلقت إخطارا بورود بلاغ من سيدة تتهم فيه طليقها ويدعي “على. ر.ال”34 سنة (عامل) بتعذيب طفليه "أ" و"أ"11 سنة مقيمان بنطاق مركز الإبراهيمية.

وبالانتقال والفحص، تبين أن المتهم منفصل من والدة الطفلين منذ فترة ويعيش برفقتهما داخل شقة سكنية بنطاق المركز حيث اقدم علي فعلته بعدما تجرد من مشاعره الإنسانية وتعدى عليهما بالضرب بوحشية بواسطة سيخ، مما أدى إلى إصابة الطفلة بغرغرينة فى الساق اليمنى قد تصل إلى البتر وإحداث إصابات متنوعة بشقيقها وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاجات اللازمة.

وتمكنت القوات من ضبط المتهم وتحررمحضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وبالعرض علي النيابة العامة قررت حبس الأب اربعة ايام علي ذمة التحقيقات وعرض طفليه علي الطب الشرعي لبيان ما بهما من إصابات.

العقوبة القانونية للمتهم بتعذيب طفليه التوأم

وقال الخبير القانوني والمحامي حسام حسن الجعفري، أنه لا توجد مادة فى قانون العقوبات تتعلق بفرض عقوبة على من يرتكب أفعال تعذيب للأطفال، ما ساهم فى هروب الجناة من جرائمهم، وارتفاع هذا النوع من الجرائم، لكن أشار إلى وجود اتفاقية حقوق الطفل التى وقعت عليها مصر، مطالبا بتفعيلها لحماية الأطفال.

ووفقا لـ"الجعفرى"، فإن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أوضح أن للطفولة الحق في رعاية ومساعدة خاصتين، وتلك الاتفاقية صدقت عليها مصر، وطبقا للقانون الدولي فإن الاتفاقيات التي يتم التصديق عليها تأخذ حكم القانون المحلي، وتكون جزء من النسيج التشريعي للدولة المصدقة عليها والأسرة، باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاهية جميع أفرادها وبخاصة الأطفال، ينبغي أن تولى الحماية والمساعدة اللازمتين لتتمكن من الاضطلاع الكامل بمسؤولياتها داخل المجتمع، حيث نصت المادة الاولي من الاتفاقية أن الطفل الإنسان الذي لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه.

ويُضيف "الجعفرى": نصت المادة 37 من ذات الاتفاقية على تكفل الدول الأطراف بما يلى:

أ- ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدي الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم.

ب- ألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية، ويجب ألا يجرى اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون ولا يجوز ممارسته إلا ملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة علي المستوي المحلي.

يكفل قانون الطفل على وجه الخصوص، المبادئ والحقوق الآتية:

أ- حق الطفل فى الحياة والبقاء والنمو فى كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وفى التمتع بمختلف التدابير الوقائية، وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال.

ب- الحماية من أى نوع من أنواع التمييز بين الأطفال، بسبب محل الميلاد أو الوالدين، أو الجنس أو الدين أو العنصر، أو الإعاقة، أو أى وضع آخر، وتأمين المساواة الفعلية بينهم فى الانتفاع بكافة الحقوق.

ج- حق الطفل القادرعلى تكوين آرائه الخاصة فى الحصول على المعلومات التى تمكنه من تكوين هذه الآراء وفى التعبير عنها، والاستماع إليه فى جميع المسائل المتعلقة به، بما فيها الإجراءات القضائية والإدارية، وفقا للإجراءات التى يحددها القانون.

وبحسب "الجعفري": تكون لحماية الطفل ومصالحه الفضلى الأولوية في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بالطفولة أيا كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها"، فلا يوجد مادة فى القانون تتعلق بتعذيب الأطفال، فقط وبالتالي يوجد هنا فراغ تشريعي والحل هنا: "إعادة النظر فى قانونى الطفل والعقوبات"، فالأصل هو أن الاعتداء البدني بكل أنواعه بشكل عام جريمة في قانون العقوبات، كما أن المشرع الدستوري اعتبر أن التعذيب جريمة وجلعها جناية لا تسقط بالتقادم، حرصا منه على التأكيد رفض استخدام القوة والعنف المفرط داخل المؤسسات المدنية والتربوية.

وأشار إلى أن قضايا تعذيب الأطفال تتحول إلى جنحة ضرب ولا يتجاوز الحكم فيها 3 سنوات، وإذا تسبب الضرب فى عاهة مستديمة فقد تصل العقوبة من 3 الي 7 سنوات.

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