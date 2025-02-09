الأوقاف تزف بشرى سارة لأوائل خريجي مراكز الثقافة الإسلامية

أعلنت وزارة الأوقاف أنه تم اعتماد أوائل خريجي مراكز الثقافة الإسلامية للعام الدراسي 2023-2024، حيث اجتازوا بنجاح المقابلات المركزية، وتم منحهم التصاريح اللازمة لممارسة مهامهم الدعوية.

بشرى سارة من الأوقاف بشأن أوائل خريجي مراكز الثقافة الإسلامية للعام الدراسي

أولًا: الحاصلون على تصريح خطيب مكافأة:

- أحمد محمد مصلح حمودة - العريش، شمال سيناء.

ثانيًا: الحاصلات على تصريح واعظة معتمدة:

- رحاب محمد عبد العاطي - بورسعيد.

- نوران حمدي عبد الحميد عمارة - العريش، شمال سيناء.

- نشوة سالم حسن محمد - العريش، شمال سيناء.

- إيمان إبراهيم حامد أبو موسى - العريش، شمال سيناء.

- ياسمين إسماعيل أحمد النمر - بين السرايات، الجيزة.

- عزة فؤاد مصطفى محمد - بين السرايات، الجيزة.

وسيتم نشر أسماء باقي الناجحين ممن تم اعتمادهم من المديريات الأخرى تباعًا.

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