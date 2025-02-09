الأحد 09 فبراير 2025
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أخبار مصر

الأوقاف تزف بشرى سارة لأوائل خريجي مراكز الثقافة الإسلامية

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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أعلنت وزارة الأوقاف أنه تم اعتماد أوائل خريجي مراكز الثقافة الإسلامية للعام الدراسي 2023-2024، حيث اجتازوا بنجاح المقابلات المركزية، وتم منحهم التصاريح اللازمة لممارسة مهامهم الدعوية.  

بشرى سارة من الأوقاف بشأن أوائل خريجي مراكز الثقافة الإسلامية للعام الدراسي 

أولًا: الحاصلون على تصريح خطيب مكافأة:  
- أحمد محمد مصلح حمودة - العريش، شمال سيناء.  

ثانيًا: الحاصلات على تصريح واعظة معتمدة:  
- رحاب محمد عبد العاطي - بورسعيد.  
- نوران حمدي عبد الحميد عمارة - العريش، شمال سيناء.  
- نشوة سالم حسن محمد - العريش، شمال سيناء.  
- إيمان إبراهيم حامد أبو موسى - العريش، شمال سيناء.  
- ياسمين إسماعيل أحمد النمر - بين السرايات، الجيزة.  
- عزة فؤاد مصطفى محمد - بين السرايات، الجيزة.  

وسيتم نشر أسماء باقي الناجحين ممن تم اعتمادهم من المديريات الأخرى تباعًا.

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