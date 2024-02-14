الخميس 15 فبراير 2024
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صحة ومرأة

بسبب غلاء الأسعار، الشيكولاتة المحلية تتصدر هدايا عيد الحب 2024 (صور)

شيكولاتة عيد الحب،
شيكولاتة عيد الحب، فيتو

الشيكولاتة معشوقة الفتيات فهى من أفضل الهدايا لهن لماذقها المميز، وجرت العادة على تواجد الشيكولاتة فى هدايا عيد الحب.

وهدايا عيد الحب كل عام بها موضة مختلفة عن ما سبقها، ويحرص العشاق عند شراء هدايا عيد الحب على اختيارها على أحدث صيحات الموضة.

قلة عيد الحب 

وتقول أمنية ناجى مصممة ديكور الحفلات، إن هدايا عيد الحب هذا العام لا تختلف كثيرا عن الأعوام السابقة حيث تصدرت القلة الفخار الهدايا وهى لونها أحمر وعليها عبارة قلة حبنا وهى أشهر أفيه فى تاريخ المسرح للفنان الراحل سمير غانم من مسرحية المتزوجون، وهى تتميز بشكلها المختلف وسعرها البسيط وتعتبر هدية قيمة لعيد الحب 

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دبدوب عيد الحب 

وأضافت أمنية، أن بعد القلة جاء الدبدوب الذى يظل هدية عيد الحب المفضلة كل عام ولكن هذا العام لم يكن لونه أحمى بل جاء بألوان عديدة ومميزة ويفضل أن يكون دبدوب عيد الحب كبير.

شيكولاتة عيد الحب 

وتابعت، أن الشيكولاتة كل عام تكون متواجدة فى هدايا عيد الحب ولكن هذا العام بسبب غلاء الأسعار قل الإقبال على الشيكولاتة المستوردة وبالتالى أصبح هناك بدائل محلية سعرها أقل وهى شيكولاتة عادية مغلقة ببعض الكلمات الرومانسية وافيهات الأفلام الكوميدية، مثل خلاص هتنزل المرة دى، وبحبك، وغيرهم الكثير.

يصادف اليوم ١٤ فبراير الاحتفال بعيد الحب، وهو عيد عالمي يحظى باهتمام المحبين حول العالم، ولطالما كان الحب والغرام أمرًا أساسيًا في معظم قصص الأفلام السينمائية التي قدمها الفنانون على الشاشات، وهناك عدة جمل وعبارات وكلمات حب شهيرة نستعرضها في أهم يوم للمحبين وهو يوم عيد الحب.

الأيدي الناعمة

في فيلم الأيدي الناعمة هناك جملة شهيرة تغنت بها صباح لتؤكد على حبها الذي تكنه لحبيبها أحمد مظهر في الفيلم، وهي جملة “بَ بحبك..  بِ بشدة.. رُ روحي جنبك”، وهي جزء من أغنية طويلة تحكي عن مشاعر الحب التي تجمع البطلين في الفيلم.

معبودة الجماهير

"بحبك كلمة بقالى سنين عاوز أقولها لكن مكنش عندى الشجاعة أقولها.. كنت خايف لتصدينى وتحطمى حلمى الكبير.. بحبك وهعيش عمرى كله أحبك وأموت وأنا بحبك"، جملة شهيرة يقولها إبراهيم الذي جسد شخصيته الفنان الراحل عبد الحليم حافظ في الفيلم وهو يمثل أمام معشوقته الفنانة الشهيرة سهير على المسرح، وكانت جملة أيقونية حيث كانت هي سببًا في اشتعال شرارة الحب وتقارب الثنائي وتصاعد الأحداث في الفيلم الذي لا يزال يحظى بحب الجمهور ويعتبرونه من أجمل الأفلام الرومانسية في السينما المصرية.

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تألقى فى سهرة عيد الحب بمكياج بسيط ورقيق

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اعرفى موضة مكياج عيد الحب 2024

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