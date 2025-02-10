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رياضة

اتحاد الكرة يكشف كواليس محاضرة ماسيمو بوساكا للحكام (فيديو)

ماسيمو بوساكا،فيتو
ماسيمو بوساكا،فيتو

نشر اتحاد الكرة، عبر صفحته فيديو لمحاضرة  ماسيمو بوساكا، المدير الفني الجديد للجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، للحكام المصريين في  أولى محاضرات ورشة تطوير التحكيم، التي انطلقت امس بمقر الاتحاد الجديد، بمشاركة 60 حكمًا من مختلف الدرجات. 


وشهدت المحاضرات تركيزًا على موضوعات هامة، أبرزها 6 نقاط وهم الالتحامات، وشدة المخالفات، ولمسة اليد، بالإضافة إلى حالات منطقة الجزاء، حيث تم تحليل مجموعة من اللقطات التحكيمية من الدوريات الأوروبية والدوري المصري، وشرح إيجابياتها وسلبياتها عبر تقنية الفيديو.

 


وأكد بوساكا خلال محاضرته أهمية اتخاذ الحكام للقرارات الحاسمة في اللحظات المناسبة، مشددًا على ضرورة سرعة رد الفعل وعدم التسرع أو الاعتماد المفرط على تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) في بعض الحالات، لا سيما عند إشهار البطاقات الحمراء.


كما دعا الحكام إلى امتلاك شخصية قوية داخل الملعب، مؤكدًا أن الحكم الواثق من قراراته هو من يستطيع الوصول إلى أعلى المستويات قاريًا ودوليًا.


وشملت الورشة أيضًا مناقشة توحيد المعايير التحكيمية في احتساب المخالفات داخل منطقة الجزاء، مع التركيز على حالات لمسة اليد، والتأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق القوانين بشكل متسق، بغض النظر عن اختلاف المسابقات. 


وتأتي هذه الورشة في إطار جهود الاتحاد المصري لكرة القدم لتطوير مستوى التحكيم المحلي، ورفع كفاءة الحكام ليكونوا قادرين على إدارة المباريات بأفضل صورة ممكنة، استعدادًا للاستحقاقات القادمة سواء على المستوى المحلي أو الدولي. 

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