ميناء الإسكندرية يحقق طفرة في حركة السفن وتداول البضائع خلال 2024

نجحت الهيئة العامة لميناء الأسكندرية خلال عام 2024 في تحقيق أعلى معدلات لحركتي السفن والبضائع في تاريخها حيث بلغ إجمالي كميات البضائع المتداول 74.4 مليون طن خلال عام 2024 مقارنة بـ 58.4 مليون طن في عام 2023 بفارق 16 مليون طن بنسبة زيادة بلغت 27.4%.



وتم تحقيق قفزة كبيرة في كميات تداول بضائع الصب السائل حيث بلغ إجمالي المتداول خلال عام 2024 حوالي 9.4 مليون طن بالمقارنة بحجم تداول الصب السائل في عام 2023 والبالغ 5 مليون طن بنسبة زيادة 88%.



كما تم تحقيق زيادة كبيرة فى كميات تداول بضائع الصب الجاف حيث بلغ إجمالي المتداول خلال عام 2024 حوالي 31.8 مليون طن بالمقارنة بحجم تداول الصب الجاف في عام 2023 والبالغ 23.7 مليون طن بنسبة زيادة 34.2%.



أما فيما يتعلق بأعدد الحاويات فقد شهدت بدورها نموًا ملحوظًا حيث بلغ إجمالي عدد الحاويات المتداولة خلال عام 2024 حوالي 2.4 مليون حاوية مكافئة مقارنةً بعدد الحاويات المكافئة في عام 2023 والبالغ عددها 1.7 مليون طن بنسبة 31.6 % وبلغت الزيادة في كميات البضائع المحواه 12.1% حيث تم تداول 25 مليون طن بضائع محواه خلال 2024.



وتم تحقيق زيادة في كميات تداول البضائع العامة حيث بلغ إجمالي المتداول خلال عام 2024 حوالي 8.1 مليون طن بالمقارنة بحجم المتداول في عام 2023 والبالغ 7.4 مليون طن بنسبة زيادة 9.5%.

أما فيما يتعلق بحركة السفن فقد شهدت أيضًا معدلات تاريخية حيث بلغت أعداد السفن التي ترددت على مينائي الأسكندرية والدخيلة خلال عام 2024 عدد 5380 سفينة بالمقارنة ب 4701 سفينة لعام 2023 بنسبة زيادة 14.4% باجمالي 679 سفينة إضافية.



وفي هذا السياق فقد تصدرت سفن الصب السائل طليعة السفن التي شهدت إرتفاعًا كبيرا خلال عام 2024 بنسبة زيادة 37.6% عن عام 2023 حيث تم إستقبال 604 سفينة خلال 2023 بالمقارنة بعدد 439 سفينة في العام السابق.



كما شهدت معدلات تردد سفن الصب الجاف بدورها إرتفاعًا كبيرا خلال عام 2024 بنسبة زيادة 26.4% عن عام 2023 حيث تم إستقبال 814 سفينة خلال 2024 بالمقارنة بعدد 644 سفينة في العام السابق.



وأيضا إرتفعت معدلات تردد العبارات بشكل كبير خلال عام 2024 بنسبة زيادة 21.6% عن عام 2023 حيث تم إستقبال 169 عبارة خلال 2024 بالمقارنة ب 139 عبارة في العام السابق.

وجاءت سفن الصب الحاويات في المرتبة الرابعة بين أنواع السفن التي شهدت تزايدًا ملحوظا خلال عام 2024 بالمقارنة بعام 2023 بنسبة زيادة بلغت 20.6% حيث تم إستقبال 2021 سفينة خلال 2024 بالمقارنة ب 1676 سفينة في العام السابق.



تأتي هذه الزيادات في معدلات التداول وحركة الملاحة في ظل تنفيذ هيئة ميناء الأسكندرية لتوجيهات الفريق كامل الوزير - وزير النقل - وما شهدته الميناء من عدد من المشروعات الضخمة الإستثمارية والتطويرية وكذا زيادة نسبة الصادرات بواقع 30%.



كما حرصت هيئة ميناء الأسكندرية بناءً على تعليمات وتوجيهات اللواء بحري أحمد عبد المعطي حواش رئيس مجلس الإدارة ـ بتحقيق الإحترافية في أداء الأعمال وتقديم كافة وسائل الدعم الفني والتشغيلي أثناء عمليات القطر والإرشاد بواسطة المرشدين وأطقم الأرشاد والوحدات البحرية وكذا المتابعة والمراقبة من خلال المنظومات الفنية المتقدمة ببرج الإرشاد وإتباع العاملين بالهيئة للسبل التكنولوجيا المتقدمة لسرعة نهو الإجراءات المتعلقة برسو السفن ومغادرتها ورفع المعدلات القياسية لعمليات الشحن والتفريغ والسعي المستمر لتقليل التكدسات بالميناء مع المحافظة المستمرة على البيئة والإلتزام الكامل بمحددات السلامة والصحة المهنية.

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