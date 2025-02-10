ضوابط تصحيح طلبات التعاقد عن بُعد في مصر

في ظل التطور التكنولوجي وانتشار التجارة الإلكترونية، أصبح التعاقد عن بعد جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية للمستهلكين في مصر ولضمان حقوق المستهلكين في هذه العمليات، وضع قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية ضوابط محددة لتصحيح أو تعديل طلبات التعاقد عن بُعد.

حق المستهلك في تصحيح أو تعديل الطلب

وفقًا للمادة 38 من قانون حماية المستهلك، إذا أبدى المستهلك قبوله للتعاقد عن بُعد، يجب تأكيد موافقته، ويُتاح له الحق في تصحيح أو تعديل طلبه خلال سبعة أيام عمل من تاريخ القبول، ما لم يتفق الطرفان على مدة أطول.

آلية تصحيح أو تعديل الطلب

تنص المادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون على أن تصحيح أو تعديل الطلب يتم بنفس الوسيلة التي أبدى بها المستهلك رغبته في الشراء، ما لم يكن قد استلم المنتج بالفعل أو تم التعاقد على استيراد منتج معين بشكل خاص أو تصنيعه بمواصفات خاصة.

التزامات المورد

يلتزم المورد بإرسال إخطار كتابي للمستهلك فور التعاقد، يتضمن بيانات العرض وشروط التعاقد، ويمكن إرسال هذا الإخطار عبر البريد الإلكتروني أو أي وسيلة إلكترونية أخرى قابلة للحفظ والتخزين. يجب ألا يحتوي الإخطار على بيانات مغايرة لتلك التي تضمنها عرض المورد.

استثناءات الحق في التصحيح أو تعديل طلب التعاقد

لا يحق للمستهلك تصحيح أو تعديل الطلب في الحالات التالية:

إذا كان قد استلم المنتج بالفعل.

إذا تم التعاقد على استيراد منتج معين بشكل خاص.

إذا تم تصنيع المنتج بمواصفات خاصة بناءً على طلب المستهلك.

جدير بالذكر أن التعاقد عن بُعد أحد الأساليب الرئيسية لإبرام الصفقات والاتفاقيات، سواء بين الشركات أو بين الأفراد والموردين ويُنفذ عبر وسائل الاتصال الحديثة، مثل المواقع الإلكترونية، التطبيقات، أو حتى المكالمات الهاتفية.

في مصر يضمن قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 للمستهلك حق العدول عن الشراء خلال فترة محددة، فضلًا عن إلزام المورد بتقديم كافة المعلومات المتعلقة بالمنتج أو الخدمة قبل إتمام الصفقة.

كما ينص القانون على آليات محددة لتصحيح الطلبات أو تعديلها، خاصة في حال وقوع أخطاء أثناء عملية الشراء، مما يعزز من ثقة المستهلك في التعاملات الرقمية ويحقق التوازن بين حقوقه والتزامات الموردين.

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