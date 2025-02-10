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سياسة

مجلس النواب يرفض رفع الحصانة عن نائب السويس لتوافر شبهة الكيدية

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

 رفض مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، طلب النائب العام برفع الحصانة عن النائب جمال عبيد، عضو المجلس، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق معه فى دعوى ضده بالسويس، وذلك لتوافر شبهة الكيدية.

 

اللجنة التشريعية بمجلس النواب

وشهدت الجلسة استعراض المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن طلب رفع الحصانة عن النائب، موضحا ان الدعوى تتعلق بتوجيه اتهام  إلى النائب جمال عبيد، من جانب أحد الأشخاص، بسبه، متابعا، وقد تبين أن ذلك الشاكى، كان خصما للنائب فى الإنتخابات، مما يشير إلى توافر شبهة الكيدية، وبالتالى رفضت اللجنة طلب النائب العام برفع الحصانة عن النائب.

 

الجلسة العامة لمجلس النواب

وشهدت جلسة مجلس النواب، الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة عن قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٠٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الأفريقي عن الليبور كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر.

التخلي عن استخدام الليبور كسعر فائدة مرجعي

ويـأتى الهدف من الاتفاق جاء استجابة من الحكومة المصرية لرغبة بنك التنمية الإفريقي في التخلي عن استخدام الليبور كسعر فائدة مرجعي واستبدال السوفر به، وفقا لما انتهجته سائر البنوك التمويلية الدولية وعلى رأسها البنك الدولي.

وأشار تقرير اللجنة  إلى أن هذا التغيير يستلزم تعديل الشروط والأحكام العامة للبنك، وكذلك تعديل جميع الأحكام ذات الصلة في اتفاقيات القروض المبرمة بين البنك والدول المقترضة، ومنها مصر.

 

اتفاق التعديل الإطاري مع مدير المكتب الإقليمي لبنك التنمية الإفريقي

وأكد تقرير اللجنة الاقتصادية، أن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وقعت على اتفاق التعديل الإطاري مع مدير المكتب الإقليمي لبنك التنمية الإفريقي بالقاهرة، وتضمن هذا الاتفاق تعديل جميع الشروط الأحكام ذات الصلة بالمعدل المرجعي الليبور ليستبدل به معدل السوفر، في اتفاقيات القروض التي أبرمتها مصر مع البنك.

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