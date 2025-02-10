النواب يناقش تعديل تخلي بنك التنمية الإفريقي عن الليبور واستبداله بالسوفر

استعرض الدكتور محمد علي عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٠٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الأفريقي عن الليبور كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر.

الجلسة العامة لمجلس النواب

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور ممثلي الحكومة.

التخلي عن استخدام الليبور كسعر فائدة مرجعي

وأوضح أن الهدف من الاتفاق جاء استجابة من الحكومة المصرية لرغبة بنك التنمية الإفريقي في التخلي عن استخدام الليبور كسعر فائدة مرجعي واستبدال السوفر به، وفقا لما انتهجته سائر البنوك التمويلية الدولية وعلى رأسها البنك الدولي.

وأشار إلى أن هذا التغيير يستلزم تعديل الشروط والأحكام العامة للبنك، وكذلك تعديل جميع الأحكام ذات الصلة في اتفاقيات القروض المبرمة بين البنك والدول المقترضة، ومنها مصر.

اتفاق التعديل الإطاري مع مدير المكتب الإقليمي لبنك التنمية الإفريقي

وأكد وكيل اللجنة الاقتصادية، أن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وقعت على اتفاق التعديل الإطاري مع مدير المكتب الإقليمي لبنك التنمية الإفريقي بالقاهرة، وتضمن هذا الاتفاق تعديل جميع الشروط الأحكام ذات الصلة بالمعدل المرجعي الليبور ليستبدل به معدل السوفر، في اتفاقيات القروض التي أبرمتها مصر مع البنك.

وقال وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: في ضوء الإيقاف المرتقب لمعدل الفائدة المرجعي الليبور، فإن البنك والمقترضين منه أقروا بوجوب إعمال أحكام التعديل على اتفاقات القروض المبرمة بين البنك وبين كل منهم، بدءًا من تاريخ سريان هذا التعديل، على كل البنود والفقرات والفقرات الفرعية والتعريفات الواردة في اتفاقيات القروض التي تشير إلى معدل الليبور يتم حذفها.

وأوضح أنه تحذف حيثما وجدت في نصوص اتفاقيات القروض مصطلحات هامش الإقراض ويحل محلها مصطلح صافي هامش الإقراض.

وأشار إلى تحويل معدل سعر الفائدة، موضحا أنه بدءا من تاريخ التحويل إلى استخدام معدل السوفر، تنطبق الأحكام المنصوص عليها في التعديل على كل قرض أو مبلغ غير مدفوع مقوم بالدولار الأمريكي، وتتجاوز الشروط الواردة في هذا التعديل كل ما يتعلق بهذه القروض أو المبالغ غير المدفوعة في إطار اتفاقيات القروض، حيثما ورد نص عليها في أي من تلك الاتفاقيات، تجنبا لوقوع أي تعارض.

وأشار أيضا إلى توقف تطبيق أحكام معدل النسور، موضحا أنه بدءًا من تاريخ التحويل إلى تطبيق معدل السوفر، لن يتم تطبيق أية أحكام وردت في اتفاقيات القروض وتكون ذات صلة بمعدل الليبور، والمتضمنة تعريف مصطلح ليبور وكذلك أي أحكام في تلك الاتفاقيات ذات صلة بأسعار الاستبدال.

وأكد النائب أنه تظل أحكام اتفاقيات القروض تامة السريان والنفاذ، باستثناء ما عدل منها أو استكمل بمقتضى أحكام التعديل، ولا يتم تقديم أو تنفيذ أي تعديلات أو موافقات أو تنازلات ضمنية بموجب هذا التعديل، باستثناء التعديلات المنصوص عليها صراحة في هذه الوثيقة.

وأوضح وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا التعديل يدخل حيز التنفيذ في 1 يوليو 2023، ويجب تطبيق نظام الأسعار الفائدة الخالية من المخاطر بدءًا من أول تاريخ لدفع الفائدة بعد انتهاء يوم 30 يونيو 2023.

وأكد النائب أن اللجنة المشتركة ترى أن اتفاق التعديل الإطارى يأتي في إطار تخلي بنك التنمية الإفريقي عن الليبور كمعدل فائدة مرجعي على القروض، ليستبدل به معدل فائدة آخر وهو السوفر، حيث يهدف إلى الحفاظ على التوازن بين تكلفتي الإقراض والاقتراض.

ولفت إلى أن احتساب أسعار الفائدة وفق معدل السوفر أفضل بكثير من احتسابها وفق معدل الليبور، لأن الأول أكثر أمانًا لخلوه من المخاطر، نظرًا لعدم وجود أية تدخلات بشرية فيه، علاوة على أنه يعتمد على بيانات من المعاملات المرصودة بالفعل بدلًا من معدلات الاقتراض المفترضة.

يذكر أن الليبور هو معدل الفائدة الذي تحدده البنوك الكبرى في لندن للاقتراض بين بعضها البعض، يتم حسابه يوميًا ويستخدم كمرجع لأسعار الفائدة في القروض والمشتقات المالية، لكن، بعد فضيحة التلاعب في 2012 وتراجع حجم التعاملات بين البنوك، أصبح الليبور محل شكوك حول موثوقيته.



السوفر هو معدل فائدة يعتمد على معاملات القروض قصيرة الأجل المضمونة بسندات الخزانة الأمريكية، تم تقديمه كبديل لليبور بعد الأزمة المالية 2008، ويتميز بالشفافية والأمان لأنّه يعتمد على بيانات فعلية من السوق، ويُعتبر أكثر استقرارًا وموثوقية.

الاختلافات الرئيسية بين الليبور والسوفر:

الأساس الحسابي: الليبور يعتمد على تقديرات البنوك، بينما يعتمد السوفر على معاملات حقيقية في سوق القروض المضمونة.

الشفافية: السوفر أكثر شفافية لأنه يعتمد على بيانات فعلية.

الاستقرار: السوفر أقل تأثرًا بالتقلبات مقارنة بالليبور.

ويجدر الإشارة إلى أنه مع تزايد المشاكل المرتبطة بالليبور، بدأ التحول نحو السوفر في العديد من الأسواق المالية، خاصة في الولايات المتحدة، ليحل محله كمعدل مرجعي أكثر أمانًا ودقة. هذا التحول يعكس تغييرات هيكلية في النظام المالي العالمي نحو مزيد من الشفافية والمصداقية.

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