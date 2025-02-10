بأسلوب كسر الكالون، سقوط عصابة سرقة المساكن في التبين

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطلين كونا فيما بينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن بأسلوب "كسر الكالون" وارتكاب 5 وقائع سرقة بمنطقة التبين.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا يفيد بضبط (عاطلين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة التبين لممارسة نشاط إجرامي تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب "كسر الكالون".



وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما (5) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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