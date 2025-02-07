الجمعة 07 فبراير 2025
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حوادث

التحقيقات تكشف سبب حادث انقلاب سيارة بالصف

حادث طريق، فيتو
حادث طريق، فيتو

 تباشر نيابة الجيزة التحقيق في إصابة 3 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة ملاكى أعلى الطريق بمنطقة الصف، وكلفت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، وإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين.

وبالانتقال والفحص، تبين اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انحرافها وانقلاب السيارة مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وتم رفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

 

إصابة 3 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة فى الصف

 وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا بوقوع حادث مرورى بالطريق بمنطقة الصف وعلى الفور انتقل رجال المباحث وسيارات الاسعاف الي مكان الحادث وتبين انقلاب سيارة نتج عنها إصابة 3 أشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية للسيارات وانتقلت أوناش المرور وتم رفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

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انقلاب سيارة ملاكي حادث انقلاب سيارة ملاكي منطقة الصف

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