السبت 08 فبراير 2025
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حوادث

تجديد حبس مدير إدارة المحلات بأحد أحياء القاهرة بتهمة الرشوة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مصر الجديدة تجديد حبس مدير إدارة المحلات بأحد أحياء محافظة القاهرة، بتهمة استغلال سلطات وظيفته في إيقاف إجراءات إصدار تراخيص 5 محلات بنطاق الحي لصالح مسئولي إحدى الشركات الخاصة وطلب مبالغ كبيرة على سبيل الرشوة مقابل إصدار التراخيص 15 يوما علي ذمة التحقيق.


ضبط مدير إدارة المحلات بأحد أحياء بالقاهرة

كانت هيئة الرقابة الإدارية تمكنت من ضبط مدير إدارة المحلات بأحد أحياء محافظة القاهرة، وذلك لاستغلال سلطات وظيفته في إيقاف إجراءات إصدار تراخيص 5 محلات بنطاق الحي لصالح مسئولي إحدى الشركات الخاصة وطلب مبالغ كبيرة على سبيل الرشوة مقابل إصدار التراخيص.

 

وبالعرض على المستشار محمد شوقي النائب العام، أصدر القرار بالقبض على المتهم، حيث تم ضبطه حال تقاضيه مبلغ الرشوة، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها بحبس المتهم واستكمال التحقيقات.

 

وجارٍ متابعة إصدار التراخيص للمواطن وفقًا للإجراءات القانونية.


جاء ذلك في إطار التوجيهات الدائمة لرئيس الجمهورية بمراجعة وضمان حقوق المواطنين في تلقي الخدمات وتيسير وحوكمة الإجراءات.

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محكمة جنح مصر الجديد هيئة الرقابة الإدارية القاهرة

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